Leite inaugura nova ponte sobre o Rio Forqueta na ERS-130 em tempo recorde de sete meses

O governador Eduardo Leite entregou, na manhã desta quinta-feira (10/4), a nova ponte sobre o Rio Forqueta, no km 75 da ERS-130, que liga os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari. A obra foi concluída em tempo recorde de apenas sete meses, substituindo a travessia anterior, que foi completamente destruída pela enchente histórica de maio de 2024.

Durante a solenidade de inauguração, Leite destacou a importância simbólica e estrutural da nova ponte como marca da reconstrução do Estado e da força da população atingida pela tragédia. “Ponte não é só concreto, aço e asfalto. Ponte é conexão entre pessoas, entre vidas, entre comunidades. As águas podem ter levado a ponte, mas não há enxurrada que leve a força, a coragem, a ousadia do povo gaúcho. Não há tempo ruim capaz de abalar a confiança no futuro do Rio Grande quando a gente olha para este Vale do Taquari, forte e resiliente como ele é”, afirmou o governador.

A antiga ponte colapsou em 2 de maio do ano passado, quando uma enchente devastadora atingiu a região. Diante da urgência da situação e da importância estratégica da ERS-130 para o tráfego local e regional, o governo estadual deu início imediato ao processo de reconstrução. Em menos de três semanas após o colapso, em 20 de maio, foi lançada a licitação. O contrato com a empresa vencedora, a Engedal Construtora de Obras Ltda., foi assinado em 3 de junho, e a ordem de início das atividades foi emitida no dia 5. O projeto executivo começou no dia seguinte.

As obras efetivas no canteiro começaram em 6 de setembro de 2024. Mesmo com as complexidades técnicas envolvidas, a construção foi conduzida com celeridade e eficiência, permitindo que o tráfego de veículos leves fosse liberado em 6 de março deste ano. A liberação completa e oficial, com inauguração solene, ocorreu nesta quinta-feira.

A nova estrutura foi concebida com foco em resiliência, segurança e modernidade. Com 172 metros de extensão — 51 metros a mais que a ponte anterior — e 10,7 metros de largura, ela possui duas faixas de tráfego, passagem para pedestres e ciclistas, e foi construída 5 metros mais alta que a antiga, com um vão livre de 2,10 metros para mitigar os impactos de futuras enchentes. A superestrutura contou com 234 toneladas de aço e 2.227 metros cúbicos de concreto, o equivalente a 5.560 toneladas.

Nova estrutura tem 172 metros de extensão, 10,7 metros de largura e possui duas faixas de tráfego -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

“Hoje entregamos à população uma estrutura mais alta, mais segura e mais moderna. Uma ponte que representa a força do povo do Vale do Taquari e o compromisso do nosso governo com a reconstrução e com a dignidade de quem vive, trabalha e circula por aqui”, declarou o governador.

O investimento total na obra foi de R$ 22 milhões, provenientes da arrecadação de pedágios da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), responsável pela gestão da concessão. O contrato principal (nº 011/2024) foi orçado em R$ 14,05 milhões, enquanto o contrato complementar (nº 043/2024), relacionado à execução dos aterros de acesso à ponte, somou R$ 8,32 milhões.

"É uma grande obra, que devolve uma ligação qualificada para o Vale do Taquari. É uma ponte resiliente, mais alta que a anterior, fundamental para Lajeado, Arroio do Meio e para toda a região. E o mais importante: uma ponte deste nível, desta envergadura, foi concluída em um curto espaço de tempo, fruto do esforço do governo do Estado. E dedico essa ponte a todos os trabalhadores que saíram de seus Estados para trabalhar nesta obra", afirmou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

A cerimônia contou ainda com a presença do diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacor; da prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher; do prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert; além de parlamentares e autoridades regionais.