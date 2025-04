Em reunião, lideranças irão atualizar situação atual do projeto da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga

A comissão do Movimento Pró-Ponte sobre o Rio Uruguai promoverá reunião nesta quinta-feira (10/4), no Clube Comunitário de Barra do Guarita – ao lado da Prefeitura Municipal. A pauta incluirá atualizações referentes ao projeto de construção da ligação entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC), e próximas ações do Movimento Pró-Ponte. O evento inicia às 14 horas.

Em recente entrevista ao programa Tribuna Popular da Rádio Província FM, o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Santa Catarina, Alysson Rodrigo de Andrade, afirmou que o projeto executivo da ponte está concluído, porém, a solicitação de estudos ambientais por parte do IBAMA poderá atrasar o cronograma. Segundo ele, o DNIT pretende realizar a licitação ainda neste ano para que as obras sejam iniciadas em 2026.

O levantamento sobre a fauna e flora no local deverá perdurar por dez meses. O diagnóstico final contará também com amostras de materiais coletadas nas quatro estações do ano. A execução dos trabalhos depende de licenças emitidas pelo IBAMA.

A construção da ponte está orçada em R$ 150 milhões. Este valor aumentará consideravelmente por causa das obras complementares, ou seja, contornos e anéis viários. A ligação interestadual será erguida nas imediações do Remanso do Rio Uruguai – o que exigirá alterações no trajeto da rodovia 163.

