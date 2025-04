Projeto Cultural Sicredi Raízes incentiva a criatividade e a reflexão sobre a importância da educação

Estudantes do 1º ao 9º da área de atuação da cooperativa podem participar do projeto cultural (Foto: Divulgação | Sicredi Raízes)

A Sicredi Raízes RS/SC/MG anuncia a 13ª edição do Projeto Cultural – iniciativa que incentiva a criatividade e o aprendizado por meio da arte e da escrita. Em 2025, o tema proposto é “Por que estudar é importante?”, convidando os estudantes a refletirem sobre o valor da educação em suas vidas e na sociedade.

As inscrições acontecem até 12 de maio, e a participação é realizada em grupo, com a produção sendo feita por turma. O projeto busca envolver as escolas na construção de conhecimento de forma colaborativa, estimulando a criatividade e promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida.

O Projeto Cultural é uma das diversas iniciativas da Sicredi Raízes voltadas à educação e ao cooperativismo, reforçando o compromisso da instituição em apoiar o desenvolvimento social e incentivar o aprendizado.

Até o dia 12 de maio, às 15 horas, as instituições de ensino terão a oportunidade de produzir e selecionar os melhores trabalhos em cada categoria, que devem ser entregues nas agências Sicredi de seus respectivos municípios. Os trabalhos vencedores serão anunciados em agosto.

Quem pode participar?

Alunos de escolas municipais, estaduais, particulares e APAEs dos municípios abrangidos pela Sicredi Raízes RS/SC/MG.

Quais são as categorias?

O projeto se divide em quatro categorias:

- Desenho: Poderão participar alunos do 1º ao 2º ano do Ensino Fundamental e de APAEs, com desenhos produzidos com lápis preto e/ou coloridos, relacionados ao tema “Por que estudar é importante?”. O desenho deve ser a mão livre, com ou sem a utilização de régua, ser original e criativo, não poderá haver palavras escritas.

- Desenho: Poderão participar alunos do 3º ao 4º ano do Ensino Fundamental e de APAEs, com desenhos produzidos com lápis preto e/ou coloridos, relacionados ao tema “Por que estudar é importante?”. O desenho deve ser a mão livre, com ou sem a utilização de régua, ser original e criativo, não poderá haver palavras escritas.

- História em quadrinhos sem escrita de palavras: Poderão participar alunos do 5º ao 6º ano do Ensino Fundamental e de APAEs, com histórias em quadrinhos sem escrita de palavras, produzidas com lápis preto e/ou coloridos, relacionadas ao tema “Por que estudar é importante?”.

- Poema estilo Soneto (modelo italiano - adaptado especialmente para este projeto): Poderão participar alunos do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental e de APAEs, com a produção de um poema, formato Soneto, relacionado ao tema “Por que estudar é importante?”.

Qual a premiação?

Os prêmios são concedidos por categoria, reconhecendo a turma do trabalho vencedor e enaltecendo a escola e o professor responsável.

O regulamento completo do Projeto Cultural está disponível no site da Sicredi Raízes, na seção Desenvolvimento do Cooperativismo.

