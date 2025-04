Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de abril de 2025

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a oitava sessão, sétima ordinária. Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foi apreciada a ordem do dia, sendo aprovados:

- Moção nº 002/2025, do vereador Paulo Leandro Diniz. Moção de Aplausos e Reconhecimento à Igreja Evangélica Assembleia de Deus que completa 86 anos de existência.

- Moção nº 003/2025, do vereador Luiz Flávio Rangel. Moção de Apoio e Reconhecimento para a Escola Estadual de Ensino Médio Cecilia Meireles, pelos resultados obtidos no programa Alfabetiza Tchê, desenvolvido pelo Estado do Rio Grande do Sul em parceria com os municípios.

- Pedido de Informação nº 003/2025, do vereador Jonas Vieira. Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre os relatórios da vistoria realizada pelo Departamento de Trânsito e pelo Departamento de Engenharia na Rua Pedro Izidoro Diniz, no bairro Vila Diniz, no ano de 2023. Tratando sobre a obstrução parcial no referido logradouro.

- Pedido de Informação nº 004/2025, do vereador Marcelo dos Santos Jurandi. Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre os relatórios referentes à obra da quadra de esporte da localidade do Campo Santo.

- Proposição n° 018/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque. Que o Poder Executivo providencie a convocação de no mínimo três motoristas, usando a banca do concurso existente para atuar na Secretaria de Saúde.

- Proposição n° 019/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque. Que o Poder Executivo providencie auxílio financeiro para pagamento do transporte dos trabalhadores que se deslocam diariamente da nossa cidade, para a cidade de Miraguaí para trabalhar na empresa Mais Frango.

- Proposição nº 020/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque. Que o Poder Executivo providencie a elaboração de um projeto para a construção de um caminhódromo que ligue a Avenida Pastor Milton Cardias à comunidade da Esquina Evangélica.

- Projeto de Lei nº 029/2025, do Poder Executivo, autoriza a contratação temporária, em caráter emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem no programa Primeira Infância Melhor (PIM).

- Projeto de Lei nº 031/2025, do Poder Executivo, dispõe sobre a Concessão de Subvenção Social à Associação de Trabalhadores da Microrregião Coronel Bicaco (ATM/CB), e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 032/2025, do Poder Executivo, autoriza a contratação temporária, em caráter emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto à Secretaria Municipal da Saúde.

- Projeto de Lei nº 033/2025, do Poder Executivo, cria gratificação específica à servidor responsável temporariamente pelo Sistema de Pensões e Inativações da Esfera Municipal.

Projetos apreciados e que continuam na Casa:

- Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2025, do Poder Executivo, que altera os artigos 25 e 26, e a alinha B do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal de Coronel Bicaco.

Secretaria da Câmara Municipal, 8 de abril de 2025.

Anderson M. Poleze - Diretor Geral

