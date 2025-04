Campanha de Vacinação contra a Gripe já está em andamento em Tenente Portela

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela informa que desde o dia 7 de abril está sendo realizada a vacinação contra a gripe (Influenza) no município. A imunização segue as diretrizes do Ministério da Saúde e é voltada, neste primeiro momento, aos grupos prioritários.

Confira quem tem direito à vacina nesta fase da campanha:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

• Gestantes e puérperas;

• Idosos (a partir dos 60 anos de idade);

• Trabalhadores da saúde e professores;

• Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

• Pessoas com doenças crônicas;

• Pessoas com deficiência permanente;

• Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo;

• Trabalhadores dos Correios;

• Pessoas em situação de rua;

• Caminhoneiros;

• Povos indígenas.

A vacinação está sendo realizada nas unidades de saúde ESF 1 e 2 do município das 8h às 11h e das 13h às 16h . A população incluída nos grupos prioritários deve procurar o posto mais próximo, levando documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

A imunização contra a gripe é fundamental para a prevenção de complicações respiratórias graves, especialmente entre os públicos mais vulneráveis. Participe e proteja-se!