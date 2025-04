Secretaria da Saúde reforça vacinação contra a covid-19 no Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realiza nesta semana a distribuição de cerca de 65 mil doses de vacinas contra a covid-19 para as Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs). Cabe a cada uma das 18 regionais distribuir as doses para os municípios da sua área de abrangência. Ao todo, estão sendo enviadas 22.695 doses da vacina do laboratório Moderna e outras 42.230 doses da vacina Pfizer Baby, esta última destinada a crianças entre seis meses e cinco anos de idade.

Além das crianças, são públicos elegíveis para a vacinação de rotina contra o coronavírus os idosos (pessoas com 60 anos ou mais), que devem fazer uma dose a cada seis meses, e as gestantes (uma dose a cada gestação).

A imunização contra a covid-19 conta ainda com a seleção de grupos especiais. Alguns devem fazer uma dose anual, como os trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e indígenas. Imunocomprometidos (a partir dos seis meses de idade) devem fazer três doses como esquema primário (se nunca foram vacinados) e duas doses anuais.

Vacinação contra a gripe

Além das doses das vacinas contra a covid-19, a SES também está distribuindo nesta semana 903 mil doses de vacinas contra a influenza (gripe). A pessoa que for ao posto pode fazer as duas vacinas concomitantemente.

Veja a distribuição de doses contra a covid-19 por Coordenadoria Regional de Saúde (CRS)

1ª CRS (sede Porto Alegre)*

Moderna: 10.360

Pfizer Baby: 5.000

Total: 15.360

*Quantitativo sem considerar o município de Porto Alegre

2ª CRS (sede Frederico Westphalen)

Moderna: 320

Pfizer Baby: 500

Total: 820

3ª CRS (sede Pelotas)

Moderna: 3.835

Pfizer Baby: 1.500

Total: 5.335

4ª CRS (sede Santa Maria)

Moderna: 230

Pfizer Baby: 1.600

Total: 1.830

5ª CRS (sede Caxias do Sul)

Moderna: 240

Pfizer Baby: 4.600

Total: 4.840

6ª CRS (sede Passo Fundo)

Moderna: 385

Pfizer Baby: 3.500

Total: 3.885

7ª CRS (sede Bagé)

Moderna: 385

Pfizer Baby: 700

Total: 1.085

8ª CRS (sede Cachoeira do Sul)

Moderna: 1.195

Pfizer Baby: 1.920

Total: 3.115

9ª CRS (sede Cruz Alta)

Moderna: 340

Pfizer Baby: 270

Total: 610

10ª CRS (sede Alegrete)

Moderna: 1.020

Pfizer Baby: 1.960

Total: 2.980

11ª CRS (sede Erechim)

Moderna: 275

Pfizer Baby: 280

Total: 555

12ª CRS (sede Santo Ângelo)

Moderna: 320

Pfizer Baby: 1.240

Total: 1.560

13ª CRS (sede Santa Cruz do Sul)

Moderna: 645

Pfizer Baby: 1.720

Total: 2.365

14ª CRS (sede Santa Rosa)

Moderna: 75

Pfizer Baby: 600

Total: 675

15ª CRS (sede Palmeira das Missões)

Moderna: 345

Pfizer Baby: 600

Total: 945

16ª CRS (sede Lajeado)

Moderna: 770

Pfizer Baby: 440

Total: 1.210

17ª CRS (sede Ijuí)

Moderna: 230

Pfizer Baby: 1.500

Total: 1.730

18ª CRS (sede Osório)

Moderna: 385

Pfizer Baby: 6.300

Total: 6.685

Porto Alegre

Moderna: 1.340

Pfizer Baby: 8.000

Total: 9.340

Rio Grande do Sul (soma das CRSs)

Moderna: 22.695

Pfizer Baby: 42.230

Total: 64.925

Estratégia de vacinação contra covid-19

Vacinação de rotina

Crianças de seis meses a menores de cinco anos:vacina Moderna: duas doses (intervalo de quatro semanas após a primeira). Vacina Pfizer: três doses (segunda, com intervalo de quatro semanas após a primeira, e a terceira, oito semanas após a segunda).

Idosos:uma dose a cada seis meses.

Gestantes:a cada gestação (em qualquer período gestacional).

Vacinação especial

Grupos especiais (a partir de cinco anos de idade):uma dose anual para pessoas vivendo em instituições de longa permanência; indígenas; ribeirinhos; quilombolas; puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; e pessoas em situação de rua.

Imunocomprometidos:uma dose a cada seis meses.

A relação completa dos esquemas e grupos da estratégia nacional de vacinação pode ser consultada no site do Ministério da Saúde .