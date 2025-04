Rede Bem Cuidar certifica equipes de 20 municípios do Litoral Norte como Amiga da Mãe, Parceria e Criança

A Secretaria da Saúde (SES) certificou, nesta segunda-feira (7/4), 20 municípios da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde que tiveram reconhecidas Equipes Amigas da Mãe, Parceria e Criança. A entrega dos certificados ocorreu na Câmara de Vereadores de Xangri-Lá.

O reconhecimento faz parte do programa Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS). Neste ciclo, as metas têm foco na qualificação do atendimento ao puerpério, recém-nascido, puericultura e planejamento sexual e reprodutivo na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS).

A obtenção do certificado atesta o alcance das metas. Até 2026, cada equipe aderida à RBC será incentivada a desenvolver um conjunto de ações voltadas para o cuidado materno, paterno e infantil, propostas anualmente e avaliadas semestralmente.

A gestante Yasmin Bernardes, que espera o pequeno Vicente, agradeceu o atendimento recebido na Estratégia Saúde da Família (ESF) Guará, de Xangri-Lá. "Estou com 29 semanas agora, mas desde a sétima semana tenho recebido atendimento e só tenho a agradecer a toda a equipe", reconheceu Yasmin.

"Essa premiação é resultado do trabalho e da resiliência das equipes da Atenção Primária em Saúde, que cuidam das pessoas com carinho e competência técnica", disse a titular da SES, Arita Bergmann. A secretária também reforçou que a RBC é um legado do governo do Estado e comemorou os municípios gaúchos que foram certificados nesta etapa.

Educador físico, o prefeito em exercício de Xangri-Lá, Frederico Freire Figueiró, conhecido como professor Fred, contou sobre a experiência que teve ao desenvolver projetos na sua área de atuação profissional na ESF Guará e reconheceu a importância das equipes básicas. "O trabalho desenvolvido por vocês é fundamental para a promoção da saúde", destacou.

"Essa certificação é um incentivo, que vale muito como um reconhecimento às equipes", disse o prefeito de Terra de Arreia, Osvaldo Mattos, que representou os municípios presentes na entrega da certificação.

Demais municípios certificados

A Secretaria da Saúde publicou em seu site a lista completa do resultado da certificação das Equipes Amigas da Mãe, Parceria e Criança . Ao todo, serão 424 municípios certificados. As premiações serão realizadas de forma regionalizada durante o ano.

Sobre a RBC/RS

A Rede Bem Cuidar RS é um projeto estratégico que possui 607 unidades da Atenção Primária, distribuídas por todo o Estado. As equipes que fazem parte aderem ao processo de certificação e são estimuladas a aprofundar as relações entre usuários, trabalhadores e gestores, no sentido de oferecer atenção integral e equitativa para a população em seu território.

Municípios e equipes certificados

Arroio do Sal – equipe ESF Centro

Capão da Canoa – equipe ESF Capão Novo

Capivari do Sul – equipe PSF Capivari do Sul

Cidreira – US Cidreira PSF 1

Dom Pedro de Alcântara – equipe Dom Pedro de Alcântara

Itati – Equipe Saúde da Família Itati

Mampituba – equipe PSF Mampituba

Maquiné – ESF Morro Alto/Prainha

Morrinhos do Sul – equipe ESF Morrinhos do Sul

Mostardas – equipe Dr. Valmor de Souza Machado

Osório – equipe ESF Primavera 2

Palmares do Sul – equipe Granja Vargas

Santo Antônio da Patrulha – equipe Bairro Bom Princípio

Tavares – equipe Interior

Terra de areia – equipe PSF IIi

Torres – equipe São Francisco

Tramandaí – equipe São Francisco I

Três Cachoeiras – equipe ESF Centro

Três Forquilhas – equipe Posto de Saúde Central

Xangri-Lá – equipe Posto de Saúde do Guará