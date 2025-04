Santa Catarina inicia 27ª Campanha de Vacinação contra a gripe nesta segunda-feira

Foto: Ricardo Trida / Arquivo / SECOM

A 27ª Campanha de Vacinação contra a gripe em Santa Catarina começa nesta segunda-feira, 7, para os grupos prioritários, com o Dia D de mobilização estadual marcado para 10 de maio. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e os municípios definiram que, após o dia D, a vacinação será estendida à população em geral a partir dos 6 meses de idade. A campanha busca reduzir os impactos das síndromes respiratórias agudas durante o outono e inverno.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, destacou a importância da imunização. “Realizamos a distribuição de mais de 200 mil doses da vacina trivalente contra a gripe. É fundamental vacinar o máximo possível da nossa população. Vacinem-se contra a influenza. A vacina estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde, policlínicas e outros pontos definidos pelos municípios. Precisamos do apoio de todos para vencer mais essa batalha”, disse.

Nesta primeira fase, a campanha prioriza 3,3 milhões de pessoas, incluindo idosos acima de 60 anos, crianças, gestantes, pessoas com condições crônicas (como hipertensão e diabetes). A partir de maio, a vacina estará disponível para toda a população. “Imunizar o público-alvo neste primeiro momento é fundamental, pois são as pessoas mais suscetíveis ao adoecimento e casos graves, inclusive, à morte”, reforçou o secretário.

Em 2024, Santa Catarina registrou 128 mortes por gripe (influenza), além da sobrecarrega nos hospitais, com ocupação de leitos de UTI e outros equipamentos de saúde. Embora o governo do estado venha se preparando desde 2023 para ampliar a capacidade de atendimento, com a abertura de novos leitos de UTIs, o secretário reforça a necessidade de conscientização sobre a importância da vacinação.

“A vacina é segura e já consolidada no calendário vacinal. Com a imunização de boa parte da nossa população, com certeza iremos superar mais um período difícil que se aproxima, que é a época das síndromes respiratórias agudas”, complementa Diogo.

O imunizante demora de duas a três semanas após a aplicação para conferir a proteção adequada. Em 2024, o estado registrou 1.693 casos da doença, a maior parte por influenza A (H1N1).