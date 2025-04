Espaço inaugurado pela Cage reafirma proposta de integração entre servidores

O local é baseado na ideia de que o formato do espaço estimula a integração e a colaboração entre as pessoas -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz

Foi inaugurado oficialmente, nesta sexta-feira (4/4), o Cage Working. O espaço, ondeas equipes da Divisão de Controle da Administração Direta e da Divisão de Controle da Administração Indireta daContadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) estão trabalhando desde31 de março, tem mais de 500 metros quadrados.

OCage Working está localizado no 18º andar da Ala Norte do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) e é baseado na ideia de que o formato do espaço estimula a integração e a colaboração entre as pessoas. São 62 estações de trabalho, duas salas grandes para reuniões (ambas equipadas com televisores e sistema de videoconferência), oito salas de reuniões para até quatro pessoas, além de recepção, área de convivência e copa.

Na cerimônia de inauguração, os gestores da Cage destacaram em suas falas a importância da integração entre servidores, da adaptação à nova realidade do trabalho e do compromisso com a otimização do uso dos recursos públicos como caminho para atender às demandas da sociedade.

O contador e auditor-geral do Estado, Carlos Rodrigues, destacou as vantagens do novo espaço para os servidores: “A decisão de concentrar servidores do controle interno em um só local está ligada ao nosso planejamento estratégico, que busca melhorar os processos de trabalho e integrar os colegas”.

O contador e auditor-geral do Estado adjunto, Antônio Kehrwald, enfatizou os sete meses de aprendizado na remodelação do local. Ele lembrou a importância da participação no processo dos departamentos de Administração e de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), além da equipe do Gabinete da Cage.

“Temos tudo para desfrutar de um excelente ambiente, que estimulará nossa criatividade para os trabalhos que desenvolvemos”, declarou Ricardo Santiago, um dos responsáveis pela gestão do espaço.

Cage

A Cage integra a estrutura da Sefaz e é o órgão central do sistema de controle interno do Estado, atuando nas áreas de controladoria, contabilidade, auditoria, integridade e compliance.

Suas funções institucionais são desempenhadas nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como no Ministério Público, na Defensoria Pública e no Tribunal de Contas do Estado (TCE), abrangendo a Administração Direta e Indireta do Estado.

A missão da Cage é promover a boa governança dos recursos públicos por meio de orientação, controle, combate à corrupção e estímulo ao controle social. O controle do gasto público é realizado de forma prévia, concomitante e posterior.