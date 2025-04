Estudante de Campo Novo é uma das sobreviventes do acidente com ônibus da UFSM

Isabela Morais estava no ônibus que tombou no Município de Imigrante e matou sete pessoas nesta sexta-feira (4/4) (Foto: Reprodução | RBS TV)

Isabela Morais, de 25 anos, estava no ônibus que tombou no Município de Imigrante e matou sete pessoas nesta sexta-feira (4/4). A sobrevivente está no quarto semestre do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

— Sei que teve mortes e estou com medo de saber os colegas que perdi. Não estou preparada para isso — relata a estudante. Segundo a jovem, a turma saiu do campus por volta das 6 horas desta sexta-feira para uma visita técnica ao cactário Horst – o maior espaço de cultivo de cactos da América Latina. Era uma viagem que ela e os colegas já tinham feito.

A menos de cinco minutos do destino, na cidade de Imigrante, os mais de 30 passageiros escutavam atentos às instruções da professora, que reiterava o roteiro, o horário do almoço e retorno à UFSM.

— O ônibus deu uma balançada, o motorista tentou voltar para pista, mas perdeu o controle. Todos gritavam — conta Isabela Morais.

A jovem relembra como foi o momento logo após o desastre. — Foi horrível ver as pessoas no chão, uns tentando ajudar os outros, muita gente machucada — disse. relembra. — Não sei como liguei para polícia pedindo socorro, saí caminhando e entrei em uma ambulância. Não sei de onde tirei força — relembrou.

A estudante saiu do Município de Campo Novo para morar em Santa Maria. O principal objetivo era cursar Paisagismo.

Em observação no Hospital Ouro Branco em Teutônia, a estudante já realizou tomografia e se recupera de ferimentos na cabeça e rosto. Ela revelou que levou poucos pontos. A situação, segundo a própria jovem, é estável, mas ainda deve passar por exames.

A UFSM decretou luto oficial de três dias, com suspensão das atividades acadêmicas e administrativas nesta sexta-feira e sábado. A bandeira da universidade foi colocada a meio mastro.

