Dia Nacional de Segurança do Paciente reforça compromisso com a qualidade da assistência à saúde

Foto: Divulgação

Atentos ao compromisso de garantir o bem-estar dos pacientes, representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES) participaram, na terça-feira, 1, e quarta-feira 2, em Brasília, de uma série de debates promovidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). O encontro coincidiu com o Dia Nacional da Segurança do Paciente, celebrado em primeiro de abril, e teve como foco o Plano de Ação Global para a Segurança do Paciente 2021–2030, lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Durante o evento, foram discutidas e propostas ações colaborativas entre as secretarias de todo o Brasil, com o propósito de promover a construção conjunta de estratégias e o compartilhamento de experiências bem-sucedidas, sempre com a meta de aprimorar a segurança no atendimento.

“A ótica em que vemos e priorizamos a segurança do paciente no dia a dia reflete na mudança comportamental de cada profissional, em decisões políticas de alto impacto e em condutas técnicas gerando mais acesso e cuidado integrado ao paciente”, afirma a coordenadora estadual de Segurança do Paciente, Adrielly Nunes.

O Plano de Ação Global para a Segurança do Paciente propõe objetivos estratégicos para orientar a cultura, a prática e as governanças relacionadas à segurança do paciente. O documento fortalece a qualidade e a segurança dos sistemas de saúde em todo o mundo e abrange o cuidado contínuo, desde o diagnóstico até o tratamento, reduzindo as chances de danos durante a assistência.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no Instagram: @saude.sc