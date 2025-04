Intensa massa de ar frio vai reduzir as temperaturas nos próximos dias no RS

A previsão para os próximos dias aponta para uma queda acentuada nas temperaturas. É o que indica o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 14/2025, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Nesta sexta-feira (4/4), após a passagem da frente fria, uma intensa massa de ar frio deverá ingressar no Estado, resultando em uma redução significativa das temperaturas. Para o sábado (5/4), espera-se que as temperaturas mínimas fiquem abaixo dos 10°C em áreas do Sul e serranas, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 23°C em todo o Estado. No domingo (6/4), a massa de ar frio começará a perder força, mas as temperaturas permanecem amenas em todas as regiões.

Na segunda-feira (7/4), uma massa de ar frio continuará predominando sobre grande parte do Estado. No entanto, áreas do Oeste e Noroeste estarão sob a influência de um cavado atuando no Oeste, o que poderá provocar chuvas nessas regiões ao longo do dia. Entre segunda e terça-feira (8/4), esse cavado se deslocará e passará a influenciar as demais regiões gaúchas, avançando gradualmente do Sudoeste em direção ao Nordeste do RS. Na quarta-feira (9/4), as instabilidades associadas a esse sistema ainda poderão gerar acumulados de chuva, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Estado. As temperaturas deverão seguir amenas após a passagem do sistema de instabilidade.

O prognóstico para os próximos sete dias indica redução nos volumes de chuva em comparação com a semana anterior. No entanto, ainda há possibilidade de precipitações em volumes significativos em algumas regiões ao longo do período. As chuvas devem se concentrar principalmente entre a Fronteira Oeste e o Centro do Estado, além do Norte, partes da Serra e do Litoral, com acumulados entre 20 e 50 milímetros (mm), podendo ultrapassar esse valor pontualmente. Já nas regiões da Campanha, Serra do Sudeste, Vales, Metropolitana e Missões, os volumes previstos são menores, não devendo ultrapassar os 30mm.

