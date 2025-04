Ponte da ERS-130 será liberada para tráfego de veículos leves no domingo (6)

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) anunciou, nesta sexta-feira (4/4), a data para liberação do trânsito na ponte sobre o Rio Forqueta, na ERS-130, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio. A previsão é de que os primeiros veículos leves comecem a circular na ponte na manhã de domingo (6/4), com total segurança de tráfego.

A medida será tomada para facilitar o acesso ao evento de inauguração do Cristo Protetor, em Encantado, no domingo. A ponte será liberada sem a camada asfáltica, com o objetivo de simplificar a análise da cura do concreto aplicado na estrutura, visando à liberação para veículos pesados.

Após essa data, o trânsito será fechado novamente para finalizar a aplicação do asfalto, o piso de passeio e a sinalização viária. A previsão é de que a ponte seja totalmente liberada, também para veículos de carga, até quinta-feira (10/4).