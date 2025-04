Marcelo Caumo assume Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Em encontro realizado na manhã desta sexta-feira (4/4), no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite anunciou que Marcelo Caumo, ex-prefeito de Lajeado, será o novo titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur). Ele assume o cargo que estava sendo ocupado interinamente pelo adjunto da pasta, Fernando Classmann, após a saída de Carlos Mallmann.

Acompanhado da esposa, Aline, Caumo foi recebido por Leite, que destacou a experiência do novo secretário e seu potencial de contribuição para a gestão estadual.

"Tenho certeza que a experiência do Caumo como ex-prefeito, especialmente no período de enfrentamento aos desafios causados pelas enchentes do ano passado, trará uma contribuição inestimável para os projetos liderados pela Sedur. O grande projeto, aliás, sobre o qual a secretaria irá se debruçar é o dos sistemas de contenção de cheias, a partir do fundo composto com o governo federal, além, é claro, das ações do Pavimenta, do programa Desassorear e de muitos outros. Agradeço por aceitar essa missão", afirmou o governador.

Caumo agradeceu a confiança e reforçou seu compromisso com o desenvolvimento urbano e metropolitano do Estado.

"Fico muito honrado com o convite e, com certeza, assumo essa responsabilidade com muita disposição para avançar nos projetos de melhoria e qualificação da infraestrutura nos municípios", declarou.

Perfil

Marcelo Caumo, 47 anos, tem formação e pós-graduação em Direito. Foi prefeito de Lajeado entre 2017 a 2023, período em que enfrentou duas situações bastante desafiadoras: a pandemia, em 2020 e 2021, eas enchentes de 2023 e 2024.

Antes de assumir a prefeitura, ele havia atuado como assessor jurídico e procurador-geral do município. Caumo também foi presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari em 2018.