Declaração pré-preenchida completa do Imposto de Renda está disponível

Após duas semanas com informações parciais, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) está disponível com dados completos. O atraso ocorreu por causa da greve dos auditores fiscais da Receita Federal.

Também já está disponível a declaração pelo celular e pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Alternativas ao programa gerador do Imposto de Renda, os dois recursos de preenchimento também atrasaram por causa da greve.

Além de acelerar o preenchimento da Declaração do IRPF, a versão pré-preenchida dá prioridade no recebimento da restituição.

Com todos os dados disponíveis, os contribuintes terão acesso automático às seguintes informações: Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF); Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB); Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED); Carnê-Leão Web; Rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave; Códigos de juros; Restituições recebidas no ano-calendário; Saldos bancários; Investimentos; Imóveis adquiridos; Doações realizadas no ano-calendário; Criptoativos; Contas bancárias e ativos no exterior; Contribuições para a previdência privada.

Na etapa inicial de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, a Receita Federal fornecia a declaração pré-preenchida apenas com os dados da DIRF, da DIMOB, da DIMED e do Carnê-Leão Web. Outros dados foram acrescentados nos últimos dias, mas a declaração pré-preenchida ainda não estava completa.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.