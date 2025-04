Governo investiu mais de R$ 16 milhões em fardamento para forças de segurança

Como parte de um esforço contínuo para modernizar os equipamentos de proteção individual das forças de segurança do Rio Grande do Sul, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), está realizando a aquisição de novos conjuntos de fardamento para Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Instituto-Geral de Perícias (IGP), com um investimento de R$ 16,67 milhões. A iniciativa visa garantir maior segurança e conforto aos profissionais em suas atividades diárias.

O compromisso com a valorização e o bem-estar dos profissionais da segurança se reflete nos investimentos em fardamento desde 2023, com a aquisição de 24 mil conjuntos. Somente para a BM, nos últimos três anos, foram investidos R$ 14,25 milhões – com destaque para 2023, quando o investimento em fardamento alcançou R$ 7,6 milhões.

O novo processo licitatório para aquisição desses fardamentos foi iniciado em 2023. Após superar dificuldades com fornecedores vencedores da licitação, em dezembro de 2024 foi confirmada a compra de 10 mil conjuntos novos. Para garantir que os policiais recebam os equipamentos em tempo hábil, 6 mil serão entregues em junho; os 4 mil restantes, em setembro.

Além da compra de fardamentos, o governo prevê investimentos em outros equipamentos de proteção individual – como capacetes, coletes balísticos e botas especiais, com o objetivo de oferecer a melhor proteção possível aos agentes da segurança pública. No fim de 2024, foi anunciado um aporte substancial de R$ 1,4 bilhão para o biênio 2025-2026, representando um dos maiores investimentos já realizados pelo Estado no setor. O foco é modernizar e fortalecer as estruturas de combate à criminalidade, protegendo a população.

Do total anunciado, R$ 1,12 milhão será destinado à aquisição de equipamentos essenciais para a segurança pública – incluindo viaturas, aeronaves, embarcações, armamentos e equipamentos de proteção individual. Também estão previstos investimentos em tecnologia de ponta, radiocomunicação e infraestrutura, com vistas a aprimorar a eficiência e a capacidade de resposta das forças de segurança.

Outros R$ 270 milhões serão aplicados no sistema prisional, com a construção de novas unidades e a implementação de medidas de segurança avançadas. Dentre elas, o uso de bloqueadores de celular e sistemas antidrone.

Esse investimento expressivo representa a continuidade de um ciclo de crescimento nos recursos destinados à segurança pública, que entre 2019 e 2024 ultrapassaram R$ 1,2 bilhão. O valor possibilitou a compra de mais de 3,5 mil viaturas, 33 mil armas e 39 mil coletes, além de aportes significativos na digitalização da radiocomunicação, o que resultou em avanços consideráveis na área.