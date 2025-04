Alerta aponta “declínio de temperatura” em todo o Estado no fim de semana

Após um verão com intensas ondas de calor, o frio deve retornar ao Rio Grande do Sul neste fim de semana. Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica “perigo potencial” de declínio de temperatura em todo o Estado entre a madrugada da sexta-feira (4/4) e a manhã do sábado (5/4).

Os termômetros podem ficar entre 3ºC e 5ºC graus abaixo da média no período, em municípios de todas as regiões do RS. A queda da temperatura apresenta “leve risco” à saúde, alerta o INMET.

Com grau de severidade amarelo – o menor na escala –, o comunicado entra em vigor às 3 horas desta sexta-feira e segue válido até as 10 horas do próximo sábado.

Conforme a Climatempo, há risco de geada nos pontos mais altos da Serra e da Campanha no sábado. O cenário deve persistir no domingo (6/4), mas apenas nas regiões mais altas da serra gaúcha.

