Governo Federal antecipa 13º de aposentados e pensionistas do INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto de antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como feito em outros anos. A primeira parcela será paga em abril e a segunda em maio.

O presidente ainda firmou o decreto que regulamenta as mudanças no Fundo Social – que destina R$ 18 bilhões para o programa Minha Casa, Minha Vida.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.