Governo do Estado e Celesc inauguram Usina Solar Fotovoltaica Videira

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

O Governo de Santa Catarina e a Celesc inauguraram, nesta quinta-feira, 3, a Usina Fotovoltaica (UFV) Videira, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e a eficiência energética do estado. Foi durante a apresentação da segunda edição do Programa Santa Catarina Levada a Sério , realizado em Videira, no Meio-Oeste.

O evento contou com a presença do governador Jorginho Mello, de secretários de Estado, deputados, do diretor de Distribuição da Celesc, Cláudio Varella, do diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios da Celesc, Elói Hoffelder, autoridades locais e representantes da Quantum Energia, empresa responsável pela execução da obra.

Com 1 megawatt (MW) de potência instalada e investimento de R$ 4,8 milhões, a UFV faz parte da estratégia de expansão do parque gerador da Celesc, que foca em fontes renováveis. Buscando promover economia aos cofres públicos e incentivando um modelo sustentável de consumo, a UFV Videira foi construída no modelo de Geração Distribuída (GD) e o crédito de energia gerado pela UFV será destinado para compensação nas faturas de energia elétrica das escolas estaduais, gerando uma economia de até 10%.

Para o governador Jorginho Mello, a inauguração demonstra o compromisso firme de Santa Catarina com a inovação e a sustentabilidade. “Com projetos como este, avançamos na transição para uma matriz energética mais limpa e eficiente, garantindo benefícios diretos para nossa população e para o meio ambiente. Além disso, estamos investindo no futuro das nossas crianças e jovens, levando energia renovável para as escolas estaduais, o que gera economia aos cofres públicos ao mesmo tempo em que contribui para uma educação mais consciente. Queremos que nossos alunos aprendam, na prática, a importância da energia limpa para o futuro do planeta”, destacou.

Já o diretor de Geração, Elói Hoffelder, disse durante a solenidade que a iniciativa reforça a política da empresa em investir em projetos sustentáveis. “A UFV Videira representa mais um passo na diversificação da nossa matriz energética. Seguiremos investindo em fontes limpas para garantir um suprimento de energia mais eficiente e ambientalmente responsável”, afirmou.

O diretor-presidente da Quantum Engenharia, engenheiro Gilberto Vieira Filho, também destacou a relevância da obra. “É muito importante o investimento em geração de energia a partir do sol, uma fonte limpa e infinita, ambientalmente correta e que proporciona economia à sociedade. Para nós, é uma imensa alegria estar novamente ao lado da Celesc nesse empreendimento tão importante”, salientou.

O empreendimento foi financiado com recursos subsidiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), proporcionando que a Celesc amplie seu parque gerador com foco em geração de energia limpa.

:: Até o momento foram inauguradas as seguintes usinas

Usina Hídrica

CGH Maruim

Usinas Solares