Obesidade e sobrepeso afetam a saúde vascular de brasileiros

Um estudo recente conduzido pelo Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura (Palin) da Fiocruz Brasília indica que, se as tendências atuais se mantiverem, quase metade da população adulta brasileira (48%) será obesa até 2044, enquanto outros 27% estarão com sobrepeso. Segundo as projeções, até 2030, a taxa de obesidade entre as mulheres deve atingir 30,2%, enquanto 37,7% estarão com sobrepeso. Já entre os homens, espera-se que 28,8% sejam obesos e 39,7% tenham sobrepeso.

A cirurgiã vascular, Dra. Andréa Klepacz, explica que a obesidade é tanto um fator de risco quanto um agravante para a maioria das doenças vasculares. De acordo com a médica, o excesso de peso dificulta o fluxo sanguíneo das pernas em direção ao coração, o que pode levar à formação de varizes ou, até mesmo, à trombose venosa profunda.

“Outro fator importante causado pela obesidade é a aterosclerose, que consiste no acúmulo de placas de gordura na parede das artérias, podendo resultar em consequências graves, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e doença arterial periférica”, pontua a especialista.

Dra. Andréa Klepacz também alerta para o aumento do risco de diabetes, que pode desencadear uma série de complicações vasculares. Ela acrescenta que, no caso do lipedema, a obesidade associada agrava sintomas como dor e inchaço nas pernas, pois dificulta a circulação e mantém um estado inflamatório no organismo.

O papel da nutrologia no tratamento vascular

Um dos tratamentos possíveis para as condições decorrentes do sobrepeso é a integração entre duas áreas médicas: nutrologia e cirurgia vascular. Dra. Andréa Klepacz explica que a nutrologia desempenha um papel essencial na prevenção e no manejo das doenças cardiovasculares.

No caso do lipedema, por exemplo, uma alimentação equilibrada aliada a mudanças no estilo de vida constitui a base do tratamento. “Já a obesidade é um fator de risco significativo para doenças cardiovasculares, tanto para seu desenvolvimento quanto para a progressão dessas enfermidades. A nutrologia oferece intervenções nutricionais que auxiliam na perda de peso, o que, por sua vez, reduz a incidência de doenças vasculares e contribui para a melhoria da saúde geral”, afirma.

A especialista também destaca a aterosclerose, condição caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura nas artérias, que pode levar ao infarto do miocárdio e ao AVC. Entre suas principais causas estão colesterol elevado, diabetes, sedentarismo e tabagismo.

“A nutrologia pode recomendar dietas específicas para atuar nesses fatores de risco. Além disso, a cicatrização de úlceras vasculares pode ser favorecida por uma nutrição adequada, com nutrientes como proteínas, zinco e vitaminas, que são fundamentais para a regeneração dos tecidos”, complementa Dra. Andréa Klepacz.

Uma alimentação balanceada, rica em ácidos graxos ômega-3, fibras e antioxidantes, pode contribuir para a redução de fatores de risco como hipertensão e colesterol elevado. Segundo a cirurgiã, estratégias nutricionais são essenciais tanto para a perda de peso quanto para a manutenção da saúde vascular.

“O mesmo se aplica ao diabetes, pois o controle dos níveis de glicose é fundamental para evitar complicações vasculares. Nesse sentido, a nutrologia desempenha um papel importante na elaboração de uma dieta que auxilie na manutenção da glicemia dentro dos parâmetros adequados”, explica.

Impacto do emagrecimento na saúde vascular

Quando feito corretamente, o emagrecimento saudável tem um impacto direto tanto na redução dos fatores de risco para doenças vasculares quanto no tratamento dessas enfermidades.



“Mesmo uma perda de peso moderada, em torno de 5% a 10% do peso corporal, já gera um impacto significativo na pressão arterial. Além disso, a dislipidemia, que envolve alterações nos níveis de colesterol, LDL e triglicerídeos, pode regredir parcial ou totalmente apenas com a redução da gordura corporal”, afirma.

Segundo a médica, o combate à obesidade deve ser tratado como prioridade para todos os pacientes, tanto na prevenção quanto no manejo das doenças vasculares. Ela também ressalta a importância do acompanhamento por profissionais de saúde, garantindo que a perda de peso ocorra de forma segura e sustentável a longo prazo.

