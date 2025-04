Instituto-Geral de Perícias inaugura Sala Girassol para emissão de carteira de identidade para pessoas neuroatípicas

No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Instituto-Geral de Perícias (IGP), vinculado à Secretaria da Segurança Pública (SSP), inaugurou um espaço projetado para atender pessoas neuroatípicas durante o processo de emissão da carteira de identidade. A Sala Girassol, apresentada nesta quarta-feira (2/4), fica no Departamento de Identificação, na avenida Azenha, 255, e é a primeira do Rio Grande do Sul e uma das pioneiras do país destinada a este atendimento especial.

De acordo com o diretor-geral adjunto do Instituto-Geral de Perícias, Marco Antônio Aurélio Cúrcio, o objetivo também é expandir este projeto para os demais postos de identificação. “A criação desta sala só foi possível graças ao esforço conjunto de servidores e parceiros que compreenderam a importância desse avanço. Quero agradecer a todos os envolvidos neste projeto, pois sabemos que mudanças verdadeiras ocorrem quando unimos forças”, destacou.

"A criação desta sala só foi possível graças ao esforço conjunto de servidores e parceiros", ressaltou Marco Antônio -Foto: Ascom/IGP

Pessoas neuroatípicas são aquelas que possuem o desenvolvimento cognitivo ou neurológico diferentes do padrão de desenvolvimento. São exemplos pessoas com transtorno do espectro autista, síndrome de down, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de Tourette, transtorno de ansiedade social, entre outras. Para este público, ambientes convencionais podem representar desafios e muitas vezes uma certa resistência. O excesso de ruídos e a movimentação podem gerar desconforto e estresse, principalmente para as crianças e adolescentes.

Pensando nisso, a Sala Girassol foi projetada para oferecer um espaço acolhedor com brinquedos e atendentes qualificados. O resultado é uma experiência mais tranquila, também para os pais, para emitir a carteira de identidade e ter o direito ao acesso dos serviços essenciais.

Ambiente também foi pensado para oferecer uma experiência tranquila para os pais -Foto: Ascom/IGP

Agendamento:

O agendamento para emissão de carteira de identidade da Sala Girassol pode ser realizado no site .

Documentos para emissão de carteira de identidade na Sala Girassol:

CPF.

Certidão Original.

Laudo Médico.

Menores de 16 anos devem estar acompanhados por responsável legal, portando documento de identidade com foto.

São responsáveis legais:

Pai, mãe, avó (s).

Tutor, curador ou guardião (portando documentação comprobatória).

Endereço: avenida Azenha, 255, Porto Alegre ( Departamento de Identificação do Instituto-Geral de Perícias).