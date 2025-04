Região Celeiro acumula 43 casos de dengue no primeiro trimestre do ano

No mês passado, Campo Novo, Crissiumal, Esperança do Sul, São Martinho, Tenente Portela e Três Passos registraram casos de dengue. Com isso, a Região Celeiro encerrou o primeiro trimestre do ano com 43 confirmações da doença.

Na passagem de fevereiro para março, houve aumento de 59,25% (27 para 43) no número de diagnósticos positivos de dengue. Até o momento, oito municípios da Região Celeiro não tiveram ocorrência de morador infectado com o vírus transmitido pelo Aedes Aegypti.

Do total de casos confirmados no primeiro trimestre do ano, 76,74% estão concentrados em quatro municípios: Três Passos (13), São Martinho (8), Redentora (7) e Tenente Portela (5).

Nos três meses do ano verificou-se também o montante de 255 notificações referentes à dengue e 31 contaminações autóctones, ou seja, contraídas no próprio território.

Os dados foram extraídos do Painel de Casos da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), na terça-feira (1º/4).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.