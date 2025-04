Estado paga R$ 29 milhões em emendas parlamentares estaduais para a saúde

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), pagou nesta quarta-feira (2/4) R$ 29,29 milhões de emendas parlamentares estaduais para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Os valores fazem parte da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre foi o município que mais recebeu recursos, com R$ 1,4 milhão. Novo Hamburgo (R$ 650 mil), Soledade (R$ 550 mil), Serafina Corrêa (R$ 500 mil), Novo Hamburgo (R$ 450 mil), Pelotas (R$ 400 mil), Caxias do Sul (R$ 230 mil) e Canoas (R$ 200 mil) também estão entre os principais beneficiados com o pagamento.

Do total de recursos, R$ 16,15 milhões foram transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) aos Fundos Municipais de Saúde (FMS) para custeio (R$ 12,9 milhões) e investimento (R$ 3,25 milhões) na atenção básica. Mais R$ 5,86 milhões foram pagos para a aquisição de veículos para transporte sanitário. Outros R$ 6,3 milhões foram pagos para custeio (R$ 4,95 milhão) e investimento (R$ 1,35 milhão) nos hospitais municipais ou sob gestão municipal.

Também foram repassados R$ 550 mil para custeio das unidades de urgência (UPAs e Pronto Atendimento) e R$ 430 mil para investimento na Rede de Urgência e Emergência (R$ 200 mil) e na Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência (R$ 230 mil) nos municípios.