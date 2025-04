Programa voltado a pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo já realizou mais de 300 mil atendimentos no RS

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado nesta quarta-feira (2/4). Na data, a Secretaria da Saúde (SES) destaca o avanço oportunizado no Rio Grande do Sul por meio do Programa TEAcolhe, voltado às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Em quatro anos desde o seu lançamento, mais de 300 mil atendimentos já foram realizados, além de cerca de 4 mil atividades de educação permanente para os profissionais e em torno de 5 mil acolhimentos às famílias.

O programa já se estende por todo o Estado, contando atualmente com sete Centros Macrorregionais de Referência, 29 Centros Regionais de Referência e 52 Centros de Atendimento em Saúde (CAS). Desses, o mais recente é o CAS de Cachoeira do Sul, que inicia suas atividades nesta quarta-feira (2/4). O novo centro se soma a outros serviços da rede do município que já sedia o Centro Macrorregional dos Vales e o Centro Regional de Referência (CRR) em TEA.

A porta de entrada para o programa é a Atenção Primária em Saúde, onde as equipes das unidades básicas fazem o encaminhamento, via sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon), para a reabilitação intelectual, sendo direcionados aos CAS. São encaminhadas crianças ou adultos, em qualquer nível de suporte do autismo ou pessoas com suspeita que apresentam sintomas de TEA, para diagnóstico, tratamento e acompanhamento.

TEAcolhe

O programa TEAcolhe, lançado em abril de 2021 pelo governo do Estado, tem como objetivo organizar e fortalecer as redes municipais de saúde, de educação e de assistência social no atendimento às pessoas com autismo e suas famílias. O programa busca envolver escolas, postos de saúde, centros de atendimento e comunidade, atuando de forma integrada.

Investimentos para a efetivação do programa:

Centros Macrorregionais de Referência - R$ 200 mil para implantação e R$ 50 mil para custeio mensal

Centros Regionais de Referência - R$ 30 mil para custeio mensal

Centros de Atendimento em Saúde - R$ 100 mil para custeio mensal

Sobre o TEA

O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta, caracterizado por dificuldades de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos e interesses restritivos e repetitivos.

O diagnóstico é clínico, sendo classificado em níveis de suporte: I, II e III, de acordo com a necessidade de aquisição de habilidades, uma vez que é possível que pessoas com TEA apresentem desde pequenas dificuldades de socialização até afastamento social, deficiência intelectual e dependência de cuidados ao longo da vida.

Estima-se que, em todo o mundo, uma em cada 36 crianças tem TEA. Essa estimativa representa um valor médio, e a prevalência relatada varia entre os estudos. Algumas pesquisas bem controladas têm, no entanto, relatado números que são significativamente mais elevados. A prevalência de TEA em muitos países de baixa e média renda é ainda desconhecida.

Escala Mini-TEA

A Escala de Triagem Mini-TEA, cujo público-alvo são as crianças entre 2 anos e meio e 12 anos, foi criada a partir de pesquisa realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Passo Fundo, que sedia o Centro Regional de Referência (CRR) da Região de Saúde 17, em colaboração com a Escola de Medicina da Universidade de Passo Fundo, com professor colaborador da Universidade do Vale do Rio dos Sinos .

É uma escala de triagem diagnóstica em forma de questionário, de fácil aplicação, pode ser implementada em curto espaço de tempo e não requer nenhum tipo de treinamento prolongado. Há muitas crianças com suspeita de TEA, mas a maior parte delas não tem TEA – podendo ter outros diagnósticos, como Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositor Desafiador (TOD), deficiência intelectual, depressão, dislexia e outros. Por outro lado, uma parcela significativa de crianças com TEA não tem essa suspeita – por exemplo, possuem aquisição de fala na época correta e desenvolvimento intelectual adequado para a sua faixa etária.

A pesquisa da escala Mini-TEA, que gerou sua validação, foi publicada na revistaArquivos de Neuro-Psiquiatria. A escala serviu de base para o primeiro estudo de prevalência de TEA no Brasil, abarcando todas as crianças da faixa etária da escala em Coxilha, município dentro da região de abrangência do Centro Regional de Referência.