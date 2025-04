Servidores estaduais participam de aula inaugural da segunda edição do Lidera RS

O auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, foi palco da aula inaugural da segunda turma do Lidera RS nesta quarta-feira (2/4). A formação, organizada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), tem o objetivo de qualificar servidores do Executivo estadual com perfil de liderança, buscando prepará-los para ocupar cargos e funções estratégicas.

Estiveram presentes a titular da SPGG, Danielle Calazans, a subsecretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Sugep), Ana Dal Ben, e os 50 servidores selecionados, além de seus mentores.

“A formação de líderes é a base para o desenvolvimento de uma gestão pública eficiente e transformadora, culminando em entregas de excelência à população”, disse Danielle. “Se hoje estamos iniciando as aulas da segunda turma do Lidera RS, isso se deve ao interesse dos servidores do Estado em aperfeiçoaram-se e prepararem-se para, no futuro, ocuparem cargos estratégicos.”

O Lidera RS está estruturado nas etapas de formação executiva, mentoria e avaliação, com monitoramento da ascensão dos egressos. A formação executiva terá carga horária de 132 horas, distribuídas entre aulas semanais na modalidade on-line síncrona e quatro encontros presenciais em Porto Alegre. A outra parte do currículo é composta por seis encontros de mentoria individual e três encontros de mentoria coletiva.

A formação, que ocorre entre abril e novembro de 2025, é ofertada pela Escola de Governo (Egov) e conduzida pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A formatura dos alunos da primeira turma ocorreu em dezembro de 2024.

“O projeto do Lidera RS nasceu após verificarmos a necessidade de identificar e desenvolver os servidores do Estado com potencial para a liderança. A iniciativa foi muito bem recebida pelos participantes, que se mostraram abertos em participar do desafio e alcançar novos aprendizados”, destacou Ana.

A aula inaugural da segunda edição do Lidera contou com a apresentação do Coral do Servidor do Estado do RS e o painel “Como nasce um líder”, do qual participaram Ana, o diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros, e o professor Fernando Coelho. O painel abordou características como comportamento proativo, protagonismo e a responsabilidade que antecede o cargo no serviço público.

Em seguida, o percurso formativo do Lidera RS foi apresentado por Coelho, que também realizou uma dinâmica para interação dos alunos.

Os 50 servidores selecionados para o Lidera RS provêm de 18 secretarias e 15 municípios. A maioria dos participantes é mulher (66%), e 16% são servidores pretos ou pardos.