A partir de segunda (7), Cartão Cidadão passa a ser entregue em novo local no centro de Porto Alegre

A partir da próxima segunda-feira (7/4), a entrega do Cartão Cidadão em Porto Alegre passará a ser feita em novo endereço. A retirada continua no Centro Histórico, mas, agora, ocorrerá na unidade do Tudo Fácil localizada no terceiro andar do Pop Center, na Av. Júlio de Castilhos, 235. O horário de atendimento será das 9h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Até então, o serviço ocorria na Av. Borges de Medeiros. Esse local deixará de estar disponível.

O novo espaço, facilmente acessível por meio de transporte público, conta com escada rolante e elevador. No Tudo Fácil, os beneficiários deverão retirar uma senha específica para procedimentos relacionados ao cartão, e os servidores do Banrisul farão a entrega em cinco guichês. A expectativa é de que sejam realizados cerca de 4,8 mil atendimentos por mês.

O Cartão Cidadão do governo do Estado é usado para os pagamentos dos benefícios do Devolve ICMS, Devolve ICMS Linha Branca, Todo Jovem na Escola e Professor do Amanhã (além do Volta por Cima, já encerrado). Para fazer a retirada, os titulares devem apresentar documento com foto e número do CPF.

Antes do deslocamento, a população deve conferir se tem direito ao benefício dos programas estaduais, o que pode ser feito por meio dos seguintes meios: · Devolve ICMS: https://www.devolveicms.rs.gov.br/participacao · Todo Jovem na Escola: https://educacao.rs.gov.br/todo-jovem-na-escola-perguntas-frequentes

· Professor do Amanhã: [email protected]

A mudança diz respeito somente aos cidadãos com endereço de Porto Alegre e foi possível após a assinatura de um termo de cooperação entre a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e o Banrisul.

No restante do estado, não há alterações. Os pontos de entrega em todo o Rio Grande do Sul podem ser conferidos neste link.

Atendimento telefônico

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a central de atendimento telefônico que atende demandas da Receita Estadual e dos programas pagos via Cartão Cidadão. O telefone é 0800-541-2323.

O call center funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h. Questionamentos específicos sobre o Todo Jovem na Escola também podem ser encaminhadas pelo WhatsApp do programa, pelo (51) 3210-3690, e pelo formulário disponível no site da Seduc. Se forem direcionados ao programa Professor do Amanhã, a forma de contato é o e-mail [email protected].

Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz