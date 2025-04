Udesc Cefid terá palestra com ex-aluna que é referência global em reabilitação cardíaca

Foto: Divulgação

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), promoverá a palestra “Estratégias de educação e aconselhamento para os pacientes com doenças cardiovasculares” na próxima segunda-feira, 7, às 9h30, no auditório da unidade, no Bairro Coqueiros, em Florianópolis. A iniciativa é do programa de extensão Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica , do Núcleo de Cardio-Oncologia e Medicina do Exercício (NCME) .

O tema da palestra será abordado pela professora Gabriela Ghisi, cientista afiliada ao Instituto de Pesquisa Kite , que é líder mundial em ciência de reabilitação complexa e fica na Universidade Health Network, maior centro hospitalar de pesquisa do Canadá e vinculada à Universidade de Toronto. Gabriela também é a atual presidente do Conselho Internacional de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular (ICCPR, na sigla em inglês).

A pesquisadora iniciou seus estudos na Udesc Cefid, tendo graduação pelo Bacharelado em Fisioterapia e mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano (PPGCMH) , e fez doutorado em Ciências do Exercício pela Universidade de Toronto. Ela já desempenhou funções de professora adjunta em duas universidades canadenses (Toronto e York) e em uma australiana (Sydney), assim como na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os estudos de Gabriela se concentram na educação do paciente em gerenciamento de doenças crônicas e acesso global à reabilitação cardíaca. Ela liderou a implementação de um currículo de educação do paciente baseado em evidências em 12 países, publicou mais de 160 artigos, foi autora de diretrizes clínicas e desenvolveu mais de dez escalas de reabilitação cardíaca.

A vinda da pesquisadora a Florianópolis está sendo organizada pelo coordenador do NCME, professor Magnus Benetti, que foi o orientador dela na graduação e no mestrado. O docente da Udesc Cefid é doutor em Medicina pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e fez estágio pós-doutoral em Cardioncologia pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Sobre o NCME

O Núcleo de Cardio-Oncologia e Medicina do Exercício está entre os projetos pioneiros da Udesc Cefid, atuando em ensino, pesquisa e extensão ininterruptamente desde 1991, quando foi fundado pelo professor e cardiologista Tales de Carvalho , doutor em Medicina pela Universidade de São Paulo (USP).

O NCME é referência no Brasil quando se trata de prevenção e reabilitação de doenças cardiopulmonares e metabólicas, realizando dez mil atendimentos em média a cada ano. O foco de trabalho envolve avaliação, prevenção e reabilitação dos pacientes, em um processo educativo voltado à promoção de hábitos saudáveis de vida, com ênfase no exercício físico aeróbio e de resistência muscular localizada.

Mais informações podem ser obtidas na página do núcleo e pelo e-mail [email protected] .

Serviço

O QUÊ: Palestra “Estratégias de educação e aconselhamento para os pacientes com doenças cardiovasculares”, com a professora Gabriela Ghisi, cientista do Instituto de Pesquisa Kite, do Canadá, e presidente do Conselho Internacional de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular (ICCPR).

QUANDO: 7 de abril, às 9h30.

ONDE: Auditório da Udesc Cefid, Rua Pascoal Simone, nº 358, Bairro Coqueiros, Florianópolis.

