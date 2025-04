Programa Saúde na Escola atinge todos os municípios do Rio Grande do Sul

Todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) para o ciclo 2025/2026. Além de estar presente em todo o território gaúcho, o PSE passará a funcionar de forma integrada com outro programa: o Geração Consciente, que realiza ações em 170 municípios. Ambos têm como público-alvo adolescentes e jovens em idade escolar.

Serão beneficiados mais de 1,8 milhão de estudantes, em 6,8 mil escolas da rede pública (estaduais, municipais e conveniadas). As atividades são realizadas nas escolas e em outros locais das comunidades, como centros de saúde, praças, ginásios esportivos, entre outros.

O PSE é uma iniciativa do governo federal, desenvolvida no Estado por meio das secretarias da Saúde (SES) e da Educação (Seduc). Ele contempla 14 ações essenciais, que são integradas aos projetos pedagógicos das escolas e que ocorrem nas áreas de abrangência das equipes de Saúde da Família.

O Geração Consciente é um programa estadual que possui uma metodologia interativa, promovendo a saúde integral de adolescentes e jovens através da abordagem de temas ligados à vida deles e às suas experiências, como saúde mental, violência, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da Aids, bem como perspectivas de futuro. Ele é uma iniciativa da SES e da Seduc em parceria com a Unesco, o programa RS Seguro e o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids.

Os municípios interessados podem aderir ao programa Geração Consciente de duas formas:

Escopo completo: inclui formações on-line, participação no cronograma do projeto, acesso ao canal Escuta Geração e atividades como Arena Geração, além da possibilidade de concorrer a premiações que beneficiam escolas, professores e alunos.





Metodologia Geração Consciente: permite que o município acesse o material desenvolvido para desenvolver ações personalizadas conforme as necessidades locais.

Programas integrados

A integração do PSE com o Geração Consciente é uma estratégia para potencializar as ações voltadas à promoção da saúde, prevenção de agravos e fortalecimento da educação em saúde no ambiente escolar. A parceria permite alinhar os objetivos de ambos os programas, otimizando recursos e ampliando o alcance de temas essenciais, como prevenção às vulnerabilidades, direitos sexuais e reprodutivos e aprendizagem socioemocional.