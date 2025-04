O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), publicou opara a contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto e na execução de obras para atuar no loteamento São Gabriel, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. O terreno, localizado no bairro de mesmo nome, mede 37,55 mil metros quadrados. A Central de Licitações (Celic) é a responsável pela organização do certame, solicitado pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab). A abertura dos envelopes será realizada no dia 22 de maio, às 9h.