Previsão para os próximos dias indica volta das chuvas generalizadas no RS

A previsão para os próximos dias indica a volta das chuvas generalizadas sobre o Estado, podendo ser observados acumulados com volumes intensos em algumas regiões. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 13/2025, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Na sexta-feira (28/3), haverá a formação de um ciclone extratropical, que deve se estabelecer sobre a Bacia do Prata, no Sul do RS. Esse sistema poderá ocasionar tempestades, rajadas de vento intensas e chuvas de alto volume. Também não se descarta a possibilidade de precipitação de granizo.

No sábado (29/3), o sistema do dia anterior já deverá estar deslocado para o oceano, podendo ainda provocar ventos de maior intensidade e nebulosidade, principalmente no litoral do Estado.

No domingo (30/3), a condição de tempo seco e firme deve predominar ao longo do dia, com elevação das temperaturas. No entanto, no final do dia, há previsão de aproximação de um novo sistema frontal no Estado.

A tendência para o início da próxima semana indica a persistência das chuvas sobre o RS. Na segunda-feira (31/3), a frente fria, que deverá adentrar no Estado já no dia anterior, avançará pelo RS ao longo de todo o dia. Essa condição deverá permanecer na terça-feira (1/4).

Na quarta-feira (2/4), o sistema não afetará mais o Estado, no entanto, a massa de ar frio associada a ele deverá causar redução nas temperaturas no RS.

O prognóstico para os próximos sete dias indica a ocorrência de chuvas generalizadas em todo o Estado, com acumulados variando entre 30 e 100 milímetros (mm) na maior parte do território. As exceções ficam por conta do Sul do Estado e das áreas ao redor da Laguna dos Patos, onde os volumes previstos são inferiores, variando entre 5 e 50mm.

