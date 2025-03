Região Celeiro tem uma ganhadora no sorteio da NFG em março

O sorteio de março, da Nota Fiscal Gaúcha (NFG), foi realizado na quinta-feira (27/3), premiando consumidores que solicitaram a inclusão do CPF no momento da compra durante o mês passado. Ao todo, foram gerados 67 milhões de bilhetes.

Um morador do Noroeste do RS levou o prêmio principal de R$ 50 mil. Na relação estadual de ganhadores aparece apenas um nome da Região Celeiro. É Letícia Gheller Zanatta Carrion, de Tenente Portela.

Promovido pela Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ), o sorteio nº 150 distribuiu um total de R$ 200 mil em premiações. Além do valor principal, foram contemplados dez participantes com R$ 5 mil cada e outros 100 consumidores com prêmios de R$ 1 mil.

Os ganhadores devem solicitar o resgate dos prêmios pelo site ou aplicativo da NFG em até 90 dias após a homologação do resultado.

