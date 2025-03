Times que disputarão o título da Libertadores Regional serão conhecidos no fim de semana

As partidas de volta das semifinais da Libertadores Regional 2024/25 acontecerão neste fim de semana. As datas, locais e horários foram confirmados pela Primeira Liga na última quarta-feira.

Em Boa Vista do Buricá, no sábado (29/3), a partir das 15h30min, o CMD Avante recebe o Rio-Grandense de São José do Inhacorá. Quem vencer avança, pois o duelo de ida acabou com o placar de 1 a 1. Se houver outro empate, teremos cobranças de pênaltis.

Graças ao resultado de 1 a 0 em casa, o Flamengo de Crissiumal possui a vantagem do empate no confronto de volta diante do América de Santo Augusto, no domingo (30/3), às 15h30min. Se vencer por um gol de diferença, a equipe americana provoca as penalidades máximas. Em caso de vitória por dois ou mais gols de vantagem, o América se classifica automaticamente.

