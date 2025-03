Audiência discute políticas voltadas para pessoas com autismo

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove, na próxima terça-feira (1º), audiência pública sobre as políticas destinadas às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). O evento também vai celebrar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo (2 de abril).

O debate atende a pedido do deputado Duarte Jr. (PSB-MA) e será realizado a partir das 13 horas, no plenário 13.

Serviços e recursos

O parlamentar quer discutir a necessidade urgente de garantir acesso igualitário e de qualidade aos serviços de atendimento para as pessoas com autismo.

"A realidade enfrentada por muitos cidadãos com autismo é a falta de infraestrutura adequada, a escassez de profissionais qualificados e a disparidade no acesso aos serviços de saúde e educação, variando consideravelmente de acordo com a região do país", disse Duarte Jr..

Ele defende a federalização das políticas públicas voltadas ao autismo para garantir que os serviços e recursos sejam distribuídos de maneira justa entre todos os estados e municípios.