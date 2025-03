Rádio Nacional estreia faixa internacional em espanhol e inglês

A partir de 31 de março, a Rádio Nacional da Amazônia estreia uma faixa internacional na sua programação, voltada ao público de outros países que acompanha a programação via ondas curtas. Os programetes em espanhol e inglês, com 10 minutos de duração, irão ao ar diariamente, às 22h50.

A criação da faixa Nacional Brasil - Serviço Internacional veio a partir dos pedidos de QSL recebidos pela emissora. Os cartões QSL são postais usados por radioamadores para confirmar contatos feitos via rádio. Eles funcionam como uma espécie de "recibo" de comunicação e são trocados entre operadores de rádio em diferentes partes do mundo.

Por operar em ondas curtas (OC), a Rádio Nacional da Amazônia é a única emissora do país que consegue ter alcance nacional e até internacional. Alcança, potencialmente, 60 milhões de habitantes, com um sinal que chega em toda a região Norte, além do Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e outros estados. A rádio fortalece o elo entre as comunidades da Amazônia, integra a região com outros estados do Brasil e valoriza a diversidade cultural.

Os conteúdos serão traduzidos em áudio pelas equipes de tradução da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) .

“No período da noite, por conta da nossa propagação internacional, recebemos diversos pedidos de cartão QSL. Muitos são de países de língua espanhola ou de inglesa. Nessa nova faixa, escolhemos destacar alguns conteúdos da nossa programação, como entrevistas que foram ao ar sobre temas internacionais ou culturais e que tenham relevância para além do Brasil. Fortalecemos assim o posicionamento da Rádio Nacional como uma emissora sem fronteiras”, destaca o gerente executivo de rádios da EBC , Thiago Regotto.

Além de apresentar a riqueza da Amazônia e sua importância global, a faixa também destacará o papel da emissora na comunicação pública, reforçando seu compromisso em conectar populações dentro e fora do país.

Serviço

Nacional Brasil - Serviço Internacional

Rádio Nacional da Amazônia

Diariamente, às 22h50, a partir de 31 de março

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

WhatsApp Nacional

- Rádio Nacional FM : (61) 99989-1201

- Rádio Nacional AM : (61) 99674-1536

- Rádio Nacional da Amazônia : (61) 99674-1568

- Rádio Nacional do Rio de Janeiro : (21) 97119-9966