Gabriel Souza apresenta investimentos e soluções do governo para o Noroeste do Estado

Gabriel anunciou as medidas do governo para os municípios que fazem parte da região -Foto: Joel Vargas

O vice-governador Gabriel Souza foi palestrante no primeiro Almoço de Ideias de 2025 da Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Santa Rosa (Acisap) nesta quinta-feira (27/3). A apresentação Rio Grande do Sul do Futuro – Ações para o desenvolvimento da Região Noroeste – teve como foco as medidas do governo para os municípios que fazem parte da região.

Gabriel Souza destacou as medidas implementadas para a recuperação econômica do Estado e as perspectivas para o futuro. “Estamos realizando uma série de investimentos em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Com a suspensão da dívida com a União, conseguimos direcionar recursos que antes não estavam disponíveis. A Região Noroeste, berço da soja e de tanta riqueza vinda do campo, recebe um olhar especial do governo, especialmente diante das constantes estiagens”, afirmou.

Entre as medidas para enfrentamento da seca está o Supera Estiagem, programa para enfrentamento das constantes secas que prejudicam as lavouras gaúchas. Entre as soluções, estão o repasse, por meio do Fundo a Fundo, de R$ 46,7 milhões a municípios afetados pela estiagem, além da melhoria no Sistema de Outorga de Água para facilitar a irrigação nas propriedades.

O Estado ainda está implementando soluções para a desburocratização de processos, com o licenciamento otimizado e o fomento ao programa de irrigação. O Irriga + RS, que está com inscrições abertas até o dia 30 de abril, promove a implantação, a ampliação e a adequação de sistemas para irrigar lavouras, melhorias em reservatórios e cisternas. O programa subsidiará até R$ 100 mil por produtor em projetos de irrigação. A primeira fase (de agosto a novembro de 2023) oferecia 20% de subsídio, limitado a R$ 15 mil por beneficiário.

O vice-governador também falou sobre os investimentos em rodovias que, desde 2019, já somam R$ 4,07 bilhões. A maior obra em andamento do governo é na ERS-305, que liga Horizontina, Crissiumal e Três Passos. São 43 quilômetros de rodovia que já receberam mais de R$ 130 milhões em recursos. “Com a ERS-305 concluída, vamos diminuir em 130 quilômetros a distância para chegar até Santa Catarina, o que vai impulsionar a comercialização do que é produzido na região, gerando renda e maior oferta de empregos”, projetou Gabriel.

Pontes internacionais

Durante o almoço, o vice-governador tratou sobre três pontes internacionais: a que liga Itaqui e Alvear, a de Porto Mauá e Alba Posse e a ponte entre Tiradentes do Sul e El Soberbio. O Estado irá financiar os anteprojetos e entregá-los à União para viabilizar a construção das estruturas. “O governo estadual está pronto para pagar os anteprojetos, que são o primeiro passo de uma longa jornada para a gente poder efetivamente ter as pontes. Sem o projeto não tem obra. Do lado argentino, nós já nos reunimos com representantes das províncias de Corrientes e de Misiones, que são os maiores interessados no lado argentino”, explicou.

Na próxima segunda-feira (31/3), Gabriel Souza participará de reunião no Ministério de Relações Exteriores para tratar sobre o tema e agilizar o termo de cooperação entre os dois países.

Investimentos no Hospital Vida & Saúde

O vice-governador também vistoriou a conclusão das obras do Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa. A instituição recebeu R$ 3,6 milhões do governo para aquisição de equipamentos para implementação do serviço na Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular.

Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, recebeu R$ 3,6 milhões do governo para aquisição de equipamentos -Foto: Joel Vargas/GVG

Gabriel ainda visitou o Centro de Atendimento em Saúde – CAS TEAcolhe de Santa Rosa. O programa é uma política pública do Estado para atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O serviço é oferecido na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Santa Rosa e hoje atende mais de 200 pessoas com TEA no município e região.

Ele também acompanhou uma apresentação musical dos alunos atendidos pelo CAS. “Muitas vezes, o trabalho da gestão pública é invisível. São reuniões, análises de planilhas, tomada de decisões. Mas, nesses momentos de encontros tão importantes, momentos em que vemos de perto um trabalho fundamental para a sociedade, como o realizado pelas Apaes, é que reforçamos o propósito da vida pública que é trabalhar pelas pessoas”, avaliou Gabriel.