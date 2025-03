SEMA destina veículo novo para o Parque do Turvo

Durante reunião com gestores das 24 Unidades de Conservação (UCs) do RS, na quarta-feira (26/3) em Porto Alegre, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) entregou veículos novos para cinco UCs.

Foram contempladas as seguintes áreas de proteção ambiental: Delta do Jacuí, Banhado Grande, Parque Estadual do Turvo, Reserva Biológica Mata Paludosa e Parque Estadual de Itapuã. O investimento em veículos novos visa qualificar a atuação e fiscalização nas unidades.

Na reunião, a titular da SEMA, Marjorie Kauffmann, anunciou a reforma de todas as UCs. — Tanto a renovação da frota quanto a melhoria na conexão de internet fazem parte de uma série de medidas do Governo Estadual para promover melhorias nas nossas unidades de conservação e proporcionar mais qualidade operacional para quem atua na área. A modernização dos nossos equipamentos traz ganhos para os servidores, para o meio ambiente e, acima de tudo, para a sociedade do RS — salientou Marjorie Kauffmann.

A estratégia de qualificação das UCs vem sendo desenvolvida desde 2019 com a realização de inventário da situação de cada sede e de cada unidade. Entre as medidas adotadas desde 2022 estão a nomeação de 24 gestores com função gratificada e a entrega de vários equipamentos.

