Leite destaca reconstrução e investimentos no Almoço com a Acigra em Gravataí

Governador tratou especialmente das medidas de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite participou, nesta quinta-feira (27/3), do evento “Almoço com a Acigra”, promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Gravataí, no Paladino Tênis Clube. Em sua palestra, intitulada "Rio Grande do Sul do Futuro: transformação, reconstrução e desenvolvimento", Leite apresentou os avanços conquistados pelo Estado nos últimos anos e os desafios que ainda precisam ser enfrentados.

Em sua fala, o governador destacou especialmente as medidas de reconstrução do Rio Grande do Sul após os eventos meteorológicos de 2024, por meio do Plano Rio Grande, além dos investimentos realizados em Gravataí e região.

"Nas últimas semanas, entramos em contato com diversas entidades empresariais e conversamos com cada um dos setores econômicos, nos esforçando para fazer isso regionalmente. O convite da associação em Gravataí nos permite compartilhar muitas das informações relacionadas ao reequilíbrio fiscal do Estado e aos avanços que tivemos na segurança, na saúde, na educação, além de, claro, destacar o que temos feito em parceria com o município", afirmou Leite.

Reconstrução e investimentos

Um dos principais temas abordados foi o Plano Rio Grande, que organiza as ações do governo estadual para recuperar cidades atingidas por enchentes e outros eventos meteorológicos extremos. O plano prevê investimentos em infraestrutura viária, apoio à retomada da atividade econômica e medidas de prevenção para minimizar o impacto de futuras tragédias.

Leite enfatizou que a resposta do Estado vai além da emergência e busca construir um Rio Grande do Sul mais resiliente e preparado para enfrentar desafios climáticos.

No que se refere a Gravataí, o governador apresentou os investimentos estaduais voltados ao desenvolvimento local a partir melhorias na malha viária, que já somam mais de R$ 217,23 milhões. A maior parte ocorre na ERS-118, para duplicação de trechos, implantação de iluminação e construção de um novo viaduto para facilitar o acesso ao Distrito Industrial de Gravataí.

Leite também reafirmou o compromisso do governo de que não haverá implantação de pedágios na RS-118 quando tiver início o diálogo com a sociedade sobre a concessão do bloco 1 de rodovias, que inclui a Região Metropolitana.

O governador destacou ainda os aportes do governo na educação do município, que ultrapassam R$ 46,4 milhões – desse valor, R$ 45 milhões estão destinados para construção de uma nova escola no loteamento Breno Garcia.

“É mais um exemplo da parceria do Estado com a prefeitura, que vai proporcionar uma escola modelo. Um grande investimento do nosso governo para entregar uma escola linda e inspiradora para a comunidade”, afirmou Leite.

Além disso, também foram citadas na palestra a ampliação dos serviços de saúde e educação e o fortalecimento da segurança pública. O governador ressaltou que essas iniciativas fazem parte de um esforço mais amplo de modernização do Estado, criando um ambiente propício para negócios e garantindo melhor qualidade de vida para a população.

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, que recepcionou o governador no evento, destacou a atração de investimentos, o potencial econômico e a parceria com o governo do Estado como alicerces para a construção de um ambiente propício para quem quer empreender no município.

“Gravataí é uma das melhores cidades do Rio Grande do Sul para se viver e investir, e isso não é obra do acaso. Com uma gestão responsável e voltada para a busca de investimentos e para a geração de empregos, estamos transformando Gravataí num polo de oportunidades e num ambiente propício para os negócios”, afirmou Zaffalon.

Concessão do bloco 2 de rodovias como estratégia de desenvolvimento

Leite ainda enfatizou a importância do processo de concessão do bloco 2 de rodovias, que se encontra na fase de consultas públicas. Durante sua fala, o governador destacou que a concessão é um projeto essencial para o desenvolvimento do Estado nas próximas décadas. Ele reconheceu as polêmicas que envolvem o tema, mas ressaltou que a decisão deve ser tomada com firmeza e responsabilidade para garantir os investimentos necessários à infraestrutura.

"Temos coragem para agir agora e assegurar investimentos extraordinários que possibilitarão o desenvolvimento", afirmou Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

"Chega de nos contentarmos com pouco. Nosso Estado, durante muito tempo, deixou de avançar por não enfrentar os temas estratégicos com visão de longo prazo. Temos coragem para agir agora e assegurar os investimentos extraordinários que irão possibilitar o desenvolvimento de um Rio Grande mais forte", afirmou Leite.

O projeto de concessão do bloco 2 prevê um investimento de R$ 6,7 bilhões, com a duplicação de 244 quilômetros de rodovias, abrangendo trechos importantes nas regiões Noroeste e Nordeste do Estado. O governo promoveu consultas públicas para ouvir a sociedade e aprimorar as condições do contrato, buscando um modelo que concilie a necessidade de investimentos com tarifas acessíveis. Foram recebidas 389 contribuições durante o processo.

Reformas, avanços e novos investimentos

Durante a palestra, Leite também destacou as reformas estruturais implementadas em seu primeiro mandato, que permitiram ao Rio Grande do Sul superar problemas financeiros históricos. As reformas administrativa e previdenciária foram fundamentais para equilibrar as contas públicas e garantir que o Estado pudesse voltar a investir.

"Enfrentamos desafios históricos e fizemos as mudanças necessárias para que o Estado pudesse caminhar com mais autonomia e capacidade de resposta às demandas da população", lembrou.

O novo cenário fiscal possibilitou a criação do Programa Avançar, considerado o maior plano de investimentos das últimas décadas no Estado. Com R$ 6,5 bilhões aplicados em áreas estratégicas, o programa viabilizou obras de infraestrutura, modernização de rodovias, ampliação de serviços de saúde e educação, além de reforços na segurança pública.

O governador frisou que esses investimentos trouxeram melhorias concretas para a população, impactando diretamente o dia a dia das cidades e impulsionando o desenvolvimento regional.

Leite também apresentou os avanços na segurança pública – com a redução dos índices de criminalidade em diversas regiões – e os investimentos na saúde – incluindo a ampliação do acesso a atendimentos especializados e a modernização da estrutura hospitalar. Na educação, enfatizou a qualificação da rede escolar, com melhorias na infraestrutura das escolas e ações voltadas à valorização dos professores.

Também participaram do encontro o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e a secretária de relações institucionais do Gabinete do Governador, Paula Mascarenhas. O evento ainda reuniu empresários, lideranças políticas e comunitárias, reforçando o papel da Acigra como espaço de diálogo sobre o desenvolvimento regional.

“Temos muito orgulho de mantermos um canal de diálogo com o governo do Estado para debatermos assuntos e demandas importantes do setor empresarial. A presença do governador na nossa primeira edição do Almoço com a Acigra reforça essa parceria com uma grande oportunidade para enriquecermos ainda mais o ambiente de construção de soluções”, afirmou a presidente da entidade, Graziella Isoppo.