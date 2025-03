Vice-governador e secretários vistoriam obras da ERS 305; Estado já investiu R$ 133,4 milhões

O vice-governador Gabriel Souza e a comitiva de secretários estaduais percorreram a ERS 305 na tarde da quarta-feira (26/3). A estrada liga os municípios de Três Passos, Crissiumal e Horizontina.

A pavimentação da rodovia está em andamento e é dividida em três lotes. Até o momento, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 133,4 milhões nos três lotes – que somam 54 quilômetros. A previsão é que as obras sejam concluídas em 2026.

— Essa é a maior obra do governo em andamento. É uma demanda histórica da região e que, em breve, será uma realidade. A rodovia não apenas vai ligar municípios importantes da Região Celeiro, mas também será via de acesso de serviços. A economia da região certamente terá avanços — projetou o vice-governador.

— A obra da ERS 305 representa uma evolução muito grande, cortando distâncias de mais de 100 quilômetros. Isso possibilitará que o empreendedor volte a investir, com geração de emprego e renda — ressaltou o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

