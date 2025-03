Comissão do Esporte abre inscrições para concurso de artigos científicos

Foi aberto nesta quinta-feira (27) o prazo de inscrições ao 8º Concurso de Artigos Científicos da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. O concurso tem como objetivo estimular a pesquisa acadêmica sobre temas do esporte nacional, identificando trabalhos de qualidade e que visem ao fortalecimento do Sistema Desportivo Nacional.

Os candidatos deverão apresentar apenas um artigo sobre um dos três temas relacionados a seguir.

1 - Esporte Educacional e Inclusão Social

Esporte no Sistema de Ensino

Esporte como inclusão social de jovens e adultos

Esporte na terceira idade

Esporte e promoção de saúde

Gênero e Esporte

Legado social das olimpíadas

2 - Esporte de Rendimento e Indústria do Esporte

Formação para o esporte

Pesquisas sobre desempenho no esporte de alto rendimento

Legado esportivo das olimpíadas

Gestão e Marketing Esportivo

Cadeia Produtiva do Esporte

Esportes Eletrônicos e da Mente

3 - Políticas Públicas do Esporte

Gestão Pública do esporte

Programas de incentivo ao esporte

Financiamento do esporte

Papel das entidades no esporte nacional

No desenvolvimento do tema escolhido, o candidato poderá abordar um dos subtemas sugeridos ou outro subtema qualquer, desde que contemple o tema principal no contexto do esporte nacional.

As inscrições e submissões de artigos para o concurso poderão ser realizadas até às 23h59 do dia 5 de maio de 2025, horário de Brasília, abrangendo todo o território nacional.

A escolha dos trabalhos será feita por uma comissão julgadora constituída especialmente para esse fim e o resultado será divulgado no dia 11 de junho.

Premiação

Os três primeiros colocados em cada um dos três temas serão premiados com certificado, medalha e publicação do artigo, em formato eletrônico, na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, em coleção especialmente dedicada ao certame.

A cerimônia de premiação e apresentação dos trabalhos será realizada na Câmara dos Deputados.

Mais informações estão disponíveis na página da Comissão do Esporte .