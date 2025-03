Gabriel Souza inaugura vias asfaltadas pelo Programa Pavimenta no Noroeste do Estado

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, na quarta-feira (26/3), obras do Programa Pavimenta em Crissiumal e Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul. As melhorias no Hospital de Caridade, em Três Passos, e as obras da ERS-305 também fizeram parte do roteiro da comitiva, composta pelos secretários de Logística e Transportes, Juvir Costella; de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo; de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti; e de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano em exercício, Fernando Classmann. A agenda ainda incluiu uma reunião com prefeitos da Região Celeiro.

Em Crissiumal, o vice-governador participou da inauguração da pavimentação asfáltica das ruas Piratini e Alto Uruguai, que receberam R$ 1 milhão em recursos do Pavimenta para uma área de 16,9 mil metros quadrados. O evento reuniu a comunidade, que comemorou as melhorias na região.

“O Pavimenta é um programa essencial para os municípios, pois é uma parceria entre as prefeituras e o governo do Estado para viabilizar a pavimentação de ruas importantes. Quando estamos dentro dos bairros, em contato com as pessoas, é possível perceber o quanto esse tipo de serviço beneficia a vida de milhares de cidadãos”, avaliou Gabriel.

O asfaltamento da rua Gaspar Silveira Martins, em Três Passos, também recebeu recursos do Pavimenta, no valor de R$ 2 milhões. O programa é implementado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur).

Asfaltamento da rua Gaspar Silveira Martins, em Três Passos, teve investimento de R$ 2 milhões do Estado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

“Acompanhar a inauguração dessas obras nos dá a certeza que estamos no caminho certo. Não se trata apenas de uma rua ou avenida asfaltada, mas sim de oferecer mais mobilidade urbana e qualidade de vida à população”, ressaltou Classmann. “Essas vias, muitas vezes, dão acesso a escolas, postos de saúde e ao comércio local, além de diminuir a quantidade de poeira no período de calor. Os benefícios do Pavimenta, assim, não se reduzem à melhora do trânsito local, pois se estendem para diversas áreas.”

ERS-305

Na sequência, Gabriel percorreu a ERS-305, que liga os municípios de Horizontina, Crissiumal e Três Passos. As obras da rodovia estão em andamento e são divididas em três lotes. Até o momento, o governo estadual já investiu mais de R$ 133,4 milhões nos três lotes, que somam 54 quilômetros. A previsão é que as obras sejam concluídas em 2026.

“Essa é a maior obra do governo em andamento. É uma demanda histórica da região e que, em breve, será uma realidade. A rodovia não apenas vai ligar municípios importantes da região Celeiro, mas também será via de acesso de serviços. A economia da região certamente terá avanços”, projetou o vice-governador.

Vice-governador vistoriou obras na ERS-305 -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

“A obra da ERS-305 representa uma evolução muito grande, cortando distâncias de mais de 100 quilômetros. Isso possibilitará que o empreendedor volte a investir, com geração de emprego e renda”, ressaltou Costella.

“Além de mostrar o que o governo estadual tem feito pelos municípios, agendas como essa permitem que possamos ouvir diretamente a população, contribuindo para o diálogo que é essencial para avançarmos nos planos de tornar o Rio Grande do Sul um lugar melhor para todos viverem e empreenderem”, explicou Polo.

Investimento em hospital e reunião com prefeitos

O vice-governador também visitou as obras do Hospital de Caridade de Três Passos, que recebeu investimentos de R$ 6,5 milhões do governo para a construção de pavimento para implantação de hemodiálise e novo bloco cirúrgico.

Governo investiu R$ 6,5 milhões no Hospital de Caridade, em Três Passos -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O valor também está sendo investido para aquisição e instalação de equipamentos a fim de aparelhar o bloco cirúrgico e o centro de diagnóstico por imagem. O hospital possui 104 leitos e é referência para 28 municípios da região.

Ao final do dia, o vice-governador e os secretários participaram de uma reunião com prefeitos da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), onde Gabriel apresentou os investimentos do Estado nas cidades.