Fiscalização apreende cerca de 600 quilos de alimentos impróprios para consumo em Frederico Westphalen

Foto: Ministério Público do Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira, 26 de março, os agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos vistoriaram dois atacados e um supermercado em Frederico Westphalen, no Norte do Estado. Foram apreendidos e inutilizados cerca de 600 quilos de produtos, como carnes, doces, leite, queijos e iogurte e a padaria de um dos atacados foi interditada por deficiências na estrutura.

As principais irregularidades encontradas foram produtos vencidos, fora da temperatura adequada e sem procedência. Durante a fiscalização foram aprendidas também unidades de álcool com venda proibida em mercados.

Participaram da operação de fiscalização, o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, os promotores Michele Dumke Kufner e Guilherme Santos Rosa Lopes, de Frederico Westphalen, servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRS), representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Frederico Westphalen, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), da Delegacia do Consumidor (DECON) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).