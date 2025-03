Região Celeiro: Oito prefeituras aguardam homologação dos decretos de emergência em razão da estiagem

Laudos elaborados por instituições e secretarias municipais destacam as perdas no setor agrícola e na pecuária (Foto: Diones Roberto Becker)

Atualizado nesta quarta-feira (26/3), o site da Defesa Civil do RS mostra que 14 municípios da Região Celeiro declararam emergência em decorrência da estiagem em 2025. Os decretos mais recentes foram editados pelos Executivos de Bom Progresso e de Chiapetta, no início desta semana.

Dos 14 decretos vigentes, dez foram publicados em março, três em fevereiro e um em janeiro. Esperança do Sul, Inhacorá, São Valério do Sul, Miraguaí, Braga e Barra do Guarita já tiveram os respectivos documentos homologados pelo Governo do Estado. Dos seis municípios citados acima, apenas Barra do Guarita e Braga não possuíram a situação de emergência reconhecida pela União até o momento.

Oito prefeituras da Região Celeiro aguardam a análise das informações por parte da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), são elas: Humaitá, São Martinho, Redentora, Santo Augusto, Três Passos, Tenente Portela, Chiapetta e Bom Progresso.

Os laudos elaborados por instituições e secretarias municipais – que disponibilizam os dados exigidos para decretação da emergência no âmbito local – destacam, principalmente, as perdas no setor agrícola e na pecuária, além da redução dos níveis de água em fontes e rios.

Levantamentos em alguns municípios revelam também a necessidade de utilizar caminhões-pipa para levar água potável até as famílias afetadas pela seca.

A partir da homologação e reconhecimento do decreto de emergência, as prefeituras conseguem acessar recursos estaduais e federais para ações visando amenizar os impactos negativos ocasionados pelo período prolongado sem chuvas.

