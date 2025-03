Acumulado de chuvas na Região Noroeste poderá chegar a 130 milímetros

Conforme a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, nos dias 27 e 28 de março, os acumulados de chuvas poderão variar entre 60 e 130 milímetros (mm) na Campanha, Oeste, Missões, Noroeste, parte do Norte e Centro. Nas demais regiões, os acumulados devem ficar entre 20 e 60mm.

Na quinta-feira (27/3), uma área de baixa pressão aliada ao transporte de calor e umidade vindos do Norte do país favorece temporais, com chuva pontualmente forte, descargas elétricas, eventual queda de granizo e rajadas isoladas de vento (50 a 80km/h com pontuais de até 100km/h) sobre o território gaúcho. Os acumulados variam entre 30 e 75mm/dia, podendo chegar aos 100mm/dia no Oeste, Missões e Noroeste.

Na sexta-feira (28/3), uma área de baixa pressão associada ao avanço de uma frente fria oceânica, favorece a formação de temporais com chuva moderada a pontualmente forte, acompanhada de descargas elétricas e eventual queda de granizo sobre o Estado ao longo do período. Os volumes variam entre 20 e 50mm/dia com pontuais de até 75mm/dia nas áreas do Norte, Missões e do Oeste, com rajadas de vento entre 50 e 80km/h pontualmente chegando aos 100km/h na porção Norte do Rio Grande do Sul.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.