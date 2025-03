PUMA lança campanha global ‘Go Wild’ com novo posicionamento

A PUMA, uma das principais empresas esportivas do mundo, lança nova campanha global de marca. Com a assinatura “Go Wild”, a companhia apresenta uma nova visão dos esportes alinhada com as expectativas das novas gerações e enraizada em sua história, na qual o esporte é uma forma de autoexpressão, uma fonte de diversão e uma maneira de criar conexões sociais. A nova narrativa representa uma evolução na identidade da PUMA e exalta corredores que reorganizam suas vidas para perseguir o prazer em correr. A campanha celebra o indivíduo e inspira a todos - amadores e atletas profissionais - a liberar seu verdadeiro eu e descobrir a grandeza em sua natureza. O vídeo da campanha pode ser conferido no YouTube.

Há mais de 75 anos, a PUMA tem impulsionado a cultura do esporte e promove o esporte como uma forma de abraçar a autoexpressão e a alegria. Com “Go Wild”, a empresa defende o poder e a coragem de se revelar verdadeiramente por meio do esporte, desbloqueando a autenticidade e liberando a grandeza de cada indivíduo.

“A PUMA sempre foi lar de atletas que alcançaram a grandeza nos esportes sendo eles mesmos e seguindo seus próprios caminhos do sucesso”, destaca o CEO da PUMA, Arne Freundt. “Personalidades icônicas do passado e do presente como Tommie Smith, Usain Bolt, Breanna Stewart e Neymar são embaixadores do DNA da PUMA: atletas com personalidade, abraçando sua autoexpressão e alegria. Com nossa nova campanha de marca, estamos dando mais um passo importante para fortalecer nossa conexão distinta e emocional com nossos consumidores em nossa jornada de elevação da marca”, completa.

Em um mundo onde o desempenho é apenas sobre vitórias, A PUMA apresenta uma abordagem voltada à integração entre desempenho esportivo e os hábitos de consumo e comportamento das novas gerações, como a Geração Z, que prioriza experiências imersivas, interações sociais e práticas esportivas associadas ao bem-estar. Mais do que apenas uma adoração ao desempenho, a marca visa inspirar indivíduos a liberar sua energia selvagem por meio do esporte. Ao capturar o instinto humano que todos sentem ao praticar esporte, a PUMA visa expandir sua presença global e fazer conexões mais significativas com seu público.

“A nova campanha da marca representa uma nova visão sobre o esporte e simboliza um novo capítulo para a PUMA, alinhado com as expectativas de uma geração mais jovem e enraizado na história da empresa. Em tempos de seguidores nas mídias sociais e cultura de ‘memes’, queremos inspirar os atletas profissionais e entusiastas a olharem para dentro de si mesmos para encontrar sua própria grandeza e ter a coragem de liberar seu verdadeiro eu”, afirma o vice-presidente global de Marketing e Marca da PUMA, Richard Teyssier.

A campanha de 2025 começa com o lançamento do filme “Go Wild”, em uma homenagem aos corredores que desbloqueiam a endorfina proporcionada pela prática esportiva. O filme se afasta de atletas profissionais ou celebridades, para celebrar o corredor cotidiano, os que acordam cedo, os que correm com seus cachorros, as mães com seus bebês, os coletivos de corrida, todos permanecendo fiéis a si mesmos e perseguindo o prazer de correr.

"Começamos com a percepção do consumidor de que correr lhe dará uma adrenalina como nenhuma outra. O que significa que não importa o quão difícil seja, você nunca se arrependerá de uma corrida", afirma a diretora sênior de Estratégia Global de Marca e Comunicações da PUMA, Julie Legrand. "A campanha 'Go Wild' foi desenvolvida com a maior pesquisa de consumidor da história da marca, encontrando um espaço claro no mercado para a PUMA onde o desempenho encontra a alegria - um território inexplorado que a PUMA está posicionada de forma única".

Para sustentar a mensagem “Go Wild”, a PUMA lançará globalmente uma série de conteúdos que explicam a campanha por meio de histórias de seus embaixadores. Passando por Tommie Smith em 1968, Usain Bolt em 2008 e Mondo Duplantis em 2024, a autoexpressão por meio do esporte sempre esteve no coração dos embaixadores da PUMA.

A campanha global "Go Wild", lançada na última quinta (20), continuará ativa ao longo de 2025 e pode ser conferida nas redes sociais oficiais da marca pelo @PUMABrasil.



