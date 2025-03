Governo avalia compra de aeronave para uso pelas forças de segurança

O Governo do Rio Grande do Sul está analisando a aquisição de uma aeronave multifunção, seminova, voltada para atender urgências, emergências, transporte de órgãos para transplantes e outras demandas específicas de segurança pública, defesa civil e saúde. O valor estimado é de R$ 95 milhões.

A aquisição do equipamento seria mais uma das medidas que o Estado adota seguindo a diretriz de resiliência perante eventos que causam prejuízos nas mais diversas formas. Um exemplo são as enchentes de maio de 2024, quando foi necessário buscar cilindros de oxigênio de outros Estados para atender à demanda local.

A aeronave em questão terá autonomia de cerca de 3.500 quilômetros, capacidade para transportar de oito a onze pessoas. A velocidade é de cerca de 860 km/h, que possibilita o atendimento, em menor tempo, das demandas pela Brigada Militar, pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo Instituto-Geral de Perícias.

O avião pode receber estruturas que facilitam o translado de pacientes de alta complexidade, o envio ou recebimento de equipamentos médicos e a movimentação de órgãos para transplante. Além de atuar em situações de saúde, também servirá para que os profissionais da segurança pública possam agir com mais rapidez em casos de calamidade, visando ao socorro de vítimas ou em ocorrências que coloquem a sociedade em risco.

As distâncias dentro do Rio Grande do Sul exigem tal agilidade. Um voo partindo de Porto Alegre é mais longo até Uruguaiana do que até Curitiba, distância que ultrapassa os limites das divisas de dois Estados brasileiros. Com isso, o transporte de tropas especializadas para o atendimento de ocorrências com a presença de reféns ou a desativação de artefatos explosivos pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) terá um tempo de resposta mais curto.

A proposta da aeronave multifunção está em análise pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg). Com a aprovação da Serg, será feita uma licitação internacional. A escolha de uma aeronave seminova ocorre pois o tempo máximo de entrega é de 360 dias, enquanto o de uma nova é de 24 meses. Além disso, a aeronave já deverá ter a homologação de materiais que compõem o kit Medevac, adequado para o transporte de enfermos em condições graves.