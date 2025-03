RS registra recorde na abertura de empresas no primeiro bimestre de 2025

Em janeiro e fevereiro de 2025, o Rio Grande do Sul apresentou o maior número de abertura de empresas no primeiro bimestre registrado nos últimos dez anos. Nesses dois meses, o Estado abriu 59.301 novos empreendimentos, sendo 33.144 em janeiro e 26.157 em fevereiro. Os dados são da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

“O resultado reflete o trabalho do governo do Estado, que, seguindo as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, está construindo um ambiente de negócios cada vez mais atrativo no Rio Grande do Sul”, ressalta o titular da Sedec, Ernani Polo.

A presidente da JucisRS, Lauren Momback Mazzardo, destaca que os números refletem o trabalho que vem sendo desenvolvido pela autarquia com as secretarias do governo para facilitar a vida do empreendedor. “A Junta Comercial está em segundo lugar no ranking que mede o tempo de abertura de empresas. Isso explica o aumento dos números no Estado, além de contribuir para a desburocratização desse processo”, afirma.