TV Brasil tem pico de audiência com futebol feminino e jogos regionais

A TV Brasil teve a melhor audiência do ano neste domingo (23) com a concentração de transmissões das finais de campeonatos estaduais e o início da série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino .

Um dos destaques foi a partida do Brasileirão Feminino entre Cruzeiro e Grêmio no domingo, que ultrapassou 2,2 pontos de audiência no Distrito Federal e mais de um ponto nas praças Rio de Janeiro e São Paulo, alcançando 194 mil domicílios nas três cidades.

A valorização do esporte feminino é uma marca da TV Brasil , que deu início às transmissões do Brasileirão Feminino A1 neste final de semana, com a previsão de exibição ainda das fases decisivas das séries A2, A3, Sub-20 e Sub-17 do Feminino.

Nos regionais, a TV Brasil transmitiu as finais dos campeonatos cearense e baiano. No domingo, o melhor resultado foi do Campeonato Baiano , com pico de 2 pontos no DF e 1,6 em São Paulo e Rio de Janeiro. Ao longo de toda a partida, foram 391 mil domicílios conectados nessas três cidades.

Tela do Futebol Feminino

A TV Brasil irá transmitir todo o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino – Série A1. Também haverá transmissões de partidas das séries A2, A3, e as finais do Sub-20 e Sub-17.

“A TV Brasil se orgulha de ser a tela do esporte feminino. Ainda mais com a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil em 2027, acreditamos que o esporte merece e precisa de mais espaço, o que muitas vezes não ocorre na mídia comercial. É uma forma de incentivo e difusão da prática. Desde o ano passado, essa é uma diretriz clara da programação da TV pública”, afirma o diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , Jean Lima.

Campeonatos estaduais

A TV Brasil também iniciou o ano de 2025 com as emoções de quatro importantes campeonatos estaduais de futebol: baiano, capixaba, cearense e paraense. As transmissões foram geradas a partir das emissoras afiliadas integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Diretamente dos estádios, a narração e comentários foram realizados pelas emissoras públicas dos três estados: TVE Bahia, TV Ceará, TVE Espírito Santo e TV Cultura do Pará.