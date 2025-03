Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de março de 2025

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a sétima sessão, quinta ordinária. Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foi apreciada a ordem do dia, sendo aprovados:

- Proposição n° 014/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque, que o Poder Executivo providencie monitoramento em todos os prédios públicos e nas quadras esportivas municipais.

- Proposição n° 015/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque, que o Poder Executivo providencie quebra-molas na Rua Euclides de Souza Paranhos, e lixeiras nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Nova Esperança.

- Proposição n° 016/2025, do vereador Jonas Vieira, que o Poder Executivo providencie uma equipe de limpeza para atender as demandas dos bairros e das localidades do interior.

- Proposição n° 017/2025, da vereadora Claudiane da Silva, que o Poder Executivo providencie a contratação de agente visitador do PIM para atuação junto às secretarias de Saúde, de Educação e de Assistência Social.

- Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2025: dispõe sobre Plano de Classificação de Cargos e Funções (PCCF) da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Bicaco/RS, estabelece o plano de pagamento e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 027/2025, de 11 de março de 2025, altera a redação do parágrafo 4º do artigo 19 da Lei Municipal nº 4.629/2020, de 23 de março de 2020, que Reestrutura os Quadros de Cargos e Funções Públicas do Município de Coronel Bicaco/RS; estabelece o respectivo Plano de Carreira dos Servidores, e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 028/2025, de 18 de março de 2025, autoriza a contratação temporária, em caráter emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto.

Para acessar todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 25 de março de 2025.

Anderson M. Poleze - Diretor Geral

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.