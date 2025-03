Ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga avança: projeto pronto aguarda estudos ambientais para início das obras em 2026

Ponte vai ligar o Rio Grande do Sul ao estado de Santa Catarina (Foto: Arquivo)

Um importante passo foi dado para a concretização da tão aguardada ponte entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC). O projeto executivo da obra já está finalizado, mas sua construção ainda depende da conclusão de estudos ambientais exigidos pelo Ibama, conforme informou o superintendente do DNIT em Santa Catarina, Alysson de Andrade, em entrevista ao programa Tribuna Popular no último sábado.

Estudos ambientais em andamento:

O levantamento da biologia e fauna local deve durar aproximadamente 10 meses

Serão coletadas amostras em todas as estações do ano para um diagnóstico completo

A etapa foi determinada pelo Ibama como condicionante para emissão das licenças necessárias

Cronograma previsto:

Licitação da obra programada para 2025

Início das obras estimado para 2026

O superintendente destacou a importância de iniciar os trabalhos ainda no atual ciclo governamental para garantir continuidade

Investimentos necessários:

Custo estimado da ponte: R$ 150 milhões

Valor total com obras complementares (contornos e anéis viários): pode chegar a R$ 300 milhões

O DNIT ainda trabalha no detalhamento orçamentário final

Características do projeto:

Localização prevista nas proximidades do remanso do Rio Uruguai

Inclui reformulação do traçado da BR-163 para desviar o tráfego pesado dos centros urbanos

Solução para um antigo anseio da região fronteiriça

Alysson de Andrade ressaltou que, embora os trâmites burocráticos sejam demorados, todos os esforços estão sendo feitos para manter o cronograma. A ponte representa um marco na integração regional, facilitando o escoamento de produção, o turismo e o dia a dia dos moradores dos dois estados.

Enquanto aguardam o início das obras, moradores de ambas as cidades acompanham com expectativa cada novidade sobre o projeto, que promete transformar a dinâmica da região fronteiriça entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina.