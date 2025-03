Governador se reúne com representantes da Itália para tratar da celebração dos 150 anos da imigração e de novas parcerias

Representantes do Consulado da Itália e da Câmara Brasil-Itália, além de secretários e deputados, participaram do encontro -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite se reuniu,nesta segunda-feira (24/3), no Palácio Piratini, com representantes do Consulado da Itália e da Câmara Brasil-Itália no Rio Grande do Sul. O encontro tratou das comemorações dos 150 anos da imigração italiana e de iniciativas para ampliar a cooperação entre o RS e o país europeu. Também foi discutidaa possível implantaçãodeumvoo direto entre Porto Alegre e a Itália.

As celebrações, que foram lançadas em janeiro na Serra Gaúcha , incluem eventos, exposições e atividades voltadas à cultura e à história da imigração italiana. Leite destacou que a celebração dos 150 anos da imigração italiana no Estado representa uma excelente oportunidade para estreitar ainda mais os laços entre com a Itália.

"Essa história rica e transformadora foi fundamental para a construção da identidade de diversas cidades gaúchas. Comemoramos não apenas o passado, mas também o futuro dessa relação. Queremos fortalecer esse vínculo com ações concretas que promovam uma aproximação ainda mais profunda entre os dois lados, gerando benefícios mútuos e novas possibilidades de colaboração", afirmou o governador.

O encontro também abordou oportunidades de parcerias em áreas como turismo, cultura e desenvolvimento econômico. Leite declarou que o Estado busca ampliar essa relação e abrir novas possibilidades para empresas e instituições dos dois países. Foram discutidos projetos conjuntos para incentivar o fluxo de visitantes e promover destinos turísticos gaúchos no mercado italiano. As entidades também trataram de iniciativas para facilitar investimentos e estimular a troca de conhecimento entre setores produtivos.

A retomada do voo direto entre Porto Alegre e a Itália foi um dos temas centrais da reunião. Os representantes italianos manifestaram interesse na reativação da rota, destacando os benefícios para o turismo e o comércio entre as regiões. O governo estadual trabalha para fortalecer as tratativas e buscar soluções que tornem a conexão viável.

Os representantes do consulado e da Câmara Brasil-Itália reforçaram a importância do vínculo histórico com o Rio Grande do Sul. O grupo destacou que a celebração dos 150 anos da imigração pode abrir novos caminhos para a cooperação. "Essa data não é apenas uma lembrança do passado, mas também um momento para pensarmos no futuro dessa relação", reiterou o cônsul-geral da Itália no RS, Valerio Caruso.

Também participaram do encontro a secretária Beatriz Araujo(Cultura),ossecretáriosRonaldo Santini(Turismo), Artur Lemos (Casa Civil), Ernani Polo(Desenvolvimento Econômico) e FabrícioPeruchin(Justiça, Cidadania e DireitosHumanos), além de deputados estaduais.

A imigração italiana teve um papel importante na formação cultural e econômica do RS. As ações planejadas buscam reconhecer essa trajetória e fortalecer os laços com a Itália. O governo e as instituições envolvidas seguem trabalhando na definição da programação e na estruturação de novos projetos voltados à cooperação. A colaboração entre os dois países visa também expandir a troca de conhecimento e o desenvolvimento conjunto em áreas estratégicas.

Sobre a comissão

O governador Eduardo Leite estabeleceu, em abril de 2024, uma comissão oficial para organizar os festejos estaduais que marcam esse processo migratório. Assim, o Decreto 57.558/2024 estabelece a participação de diversas secretarias de Estado e convida instituições a refletirem, debaterem e contribuírem para a realização das ações e eventos programados para 2025. A marca oficial diz: “150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul – Nossa história é feita de futuros”.

Imigração italiana

No ano de 2025, comemoram-se os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, cujo marco será 20 de maio, dia em que, no ano de 1875, os primeiros imigrantes italianos chegaram a Nova Milano, atual distrito de Farroupilha. O primeiro ciclo migratório ocorreu entre 1875 e 1914, trazendo para o Estado cerca de 84 mil pessoas, que deixaram a Lombardia, o Vêneto e o Tirol em busca de oportunidades e que fugiam das tensões que culminaram na Primeira Guerra Mundial. O ápice da imigração ocorreu entre 1884 e 1894, com a chegada de 60 mil italianos.